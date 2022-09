Iluuisutamise Euroopa meister Alijev sai mobilisatsioonikutse

Mitmed Venemaa sportlased on saanud mobilisatsioonikutse, nimeliselt on neist tuntuim iluuisutamise Euroopa meister Dmitri Alijev. Vene spordiminister Oleg Matõtsin rõhutas, et sportlastele ei tohi erandeid teha ja kõik kutse saanud peavad olema valmis Ukrainasse sõdima minema.

Venemaa president Putin kuulutas eelmisel kolmapäeval välja osalise mobilisatsiooni ning kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et mobiliseeritakse 300 000 venemaalast. Matõtsin ütles konverentsil "Venemaa – võim spordis", et kui Venemaa sportlased saavad mobilisatsioonikutse, eeldab ta, et nad lähevad rindele. "Sport ei tohi olla mingi eraldiseisev kogukond, kes saab privileege nautida," ütles Matõtsin. "Loodan, et meie sportlased näitavad ka nüüd, et on patrioodid."

"Erioperatsiooni alguses ütlesid mitmed sportlased, et toetavad meie presidenti ja et spordipere on ühtne ja spordipere aitab koos teistega lahendada probleeme, raskusi ja ülesandeid, mida riik praegu lahendama peab," jätkas Matõtsin. "Kellelegi ei tohi erandeid teha. Jah, mõistame, et sportlased ja treenerid on meie kullafond, eriti need, kes valmistuvad olümpiamängudeks. On võimalik, et teatud kategooriates võimaldatakse pikendust, arutame seda praegu valitsuses."

Eelmisel nädalal ütles Venemaa Olümpiakomitee (VOK) president Stanislav Pozdnjakov, et kutse saavatele sportlastele peaks olema auasi Ukrainasse võitlema minna. "Rääkides Venemaa Olümpiakomitee seisukohalt, siis meie, olles Venemaa kodanikud, peame teenistust emamaa eest auaasjaks ja see on auasi kõikidele kodanikele, nende seas ka meie rahvuskoondislastele," vahendab uudisteagentuur TASS Pozdnjakovi sõnu.

Mitmed Venemaa alaliidud on kinnitanud, et nende sportlased on saanud mobilisatsioonikutse. MatchTV teatel said iluuisutajatest kutse 2020. aasta Euroopa meister Dmitri Alijev ja Makar Ignatov. 23-aastane Alijev on ka 2020. aasta Venemaa meister, 2018. aastal võitis ta EM-il hõbeda ja oli olümpial seitsmes. 22-aastane Ignatov võitis 2021. aasta Venemaa meistrivõistlustel hõbeda.

Lisaks on kutse saanud endine Venemaa jalgpallikoondislane Dinijar Biljaletdinov, seda kinnitas Venemaa meediale tema isa. 37-aastane Biljaletdinov mängis Venemaa koondise eest 46 mängu, enda profikarjääri lõpetas ta 2019. aastal.

Venemaa lumelauaföderatsiooni president kinnitas kodumaa meediale, et kaks nende sportlast on saanud kutse, jalgrattaliit kinnitas, et mobilisatsioonikutse on saadetud ühele nende treenerile ja kolmele sportlasele. Nimesid need alaliidud ei avaldanud.

Tuntud Venemaa spordikommentaatori Dmitri Gubernijevi andmetel on kutse saanud ka mitmed laskesuusatajad, nende seas maailmameistrid. Alaliidu juht Viktor Maigurov aga ütles kaks päeva tagasi, et tipplaskesuusatajatest pole kellelegi mobilisatsioonikutset saadetud. "Venemaa meistrivõistlustel tegin spetsiaalselt sportlastega koosoleku ja rääkisime ka sel teemal. Meie andmetel pole keegi Venemaa koondislastest kutset saanud," väitis Maigurov. "Küll aga teame, et erinevates piirkondades on mõned sportlased kutse saanud ja me aitame neid."

Paljud Venemaa suusatajad ja laskesuusatajad on armeesportlased. Suusakoondise peatreener Juri Borodavko ütles meediale, et mobilisatsioonikutse said tiimijuht Roman Borissov ja koondislane Anton Timašov, aga neile paluti pikendus. "Borissov käis komissariaadis, tema dokumente kontrolliti ja siis lasti tal minna," ütles Borodavko. "Timašov on treeninglaagris Sotšis, nii et tema kohta ei oska ma midagi öelda. Rohkem minu teada koondisest keegi kutset ei ole saanud."