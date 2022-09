Venemaa olümpiakomitee juht: meie sportlastele peaks olema auasi Ukrainas võidelda

Venemaa president Putin kuulutas kolmapäeval välja osalise mobilisatsiooni ning kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et mobiliseeritakse 300 000 venemaalast.

"Rääkides Venemaa Olümpiakomitee seisukohalt, siis meie, olles Venemaa kodanikud, peame teenistust emamaa eest auaasjaks ja see on auasi kõikidele kodanikele, nende seas ka meie rahvuskoondislastele," vahendab uudisteagentuur TASS Pozdnjakovi sõnu.

Sel nädalal tuli välja Rahvusvahelise Olümpiakomitee Thomas Bachi ettepanek, et tasapisi võiks alustama Venemaa sportlaste rahvusvahelistele võistlustele tagasilubamist. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse määras enamik rahvusvahelisi alaliite Venemaa ja Valgevene sportlastele määramata ajaks võistluskeelu.

"Praegustes oludes organiseerime enda tegevust vastavalt olukorrale, arvestame erinevate stsenaariumidega. Eelistatuim stsenaarium on see, et Venemaa sportlased saavad rahvusvahelistele võistlustele naasta, arvestades et ees seisavad 2024. aasta suve- ja 2026. aasta taliolümpiamängud," ütles Pozdnjakov. "VOK teeb omalt poolt kõik, et venelastele kehtestatud keelud tühistataks."

Pozdnjakov nentis siiski, et VOK mõistab, et Venemaa sportlaste olümpiamängudele pääsemine sõltub spordivälistest faktoritest.