Venemaa olümpiakomitee peasekretär põgenes kodumaalt

Davõdova lahkus Venemaalt pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin kuulutas riigis välja osalise mobilisatsiooni, vahendab Inside The Games.

Venemaa uudisteagentuuri TASS-i väitel andis Davõdova Moskvas asuva sünkroonujumise töötajatele teada, et ta ei kavatse Venemaale naasta. Davõdova riigist lahkumist kinnitas ka Venemaa sünkroonujumiskoondise peatreener Tatjana Pokrovskaja. Venemaa olümpiakomitee lisas vaid, et Davõdova pole peasekretäri ametist tagasi astunud.

39-aastane Davõdova asus Venemaa olümpiakomitee peasekretäri kohale pärast silmapaistva sportlaskarjääri lõpetamist. Sünkroonujumisega tegelenud venelanna võitis oma karjääri jooksul viis olümpiakulda ja tuli kokku 13. korral maailmameistriks. Ühtlasi on Davõdova kolme Venemaa riikliku teenetemägi kavaler.

Davõdovast rohkem sünkroonujumise olümpiakuldmedaleid on vaid kaasmaalasel Svetlana Romashinal, kes võitis oma karjääri jooksul seitse olümpiakulda.

