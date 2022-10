EOK: Venemaal ja Valgevenel ei ole sõja kestmisel kohta rahvusvahelises spordis

"Me peame olema ühtsed oma väärtushinnangutes ja käitumiskultuuris. Me peame kuulama on sisemist südamehäält," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles. "Me oleme eelkõige inimesed ja kodanikud ja alles siis spordiinimesed. Mõnikord peame loobuma spordi esikohale seadmisest, kui kaalul on suuremad väärtused."

"Süütute inimeste tapmine ning tsiviilrajatiste hävitamine peab lõppema, rahuleping peab lõpetama selle sõja. Iga valdkonna kindel seisukoht sõda õhutavate riikide esindajate tegevuste suhtes peab andma selge signaali, et nende riikide käitumine on vastuvõetamatu ja õõvastav," lisas Sukles.

Balti riikide olümpiakomiteede, paralümpiakomiteede ja spordiorganisatsioonide ühisavaldus:

Toetame täielikult enda Põhjamaade kolleegide seisukohta mitte lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel ning ametiisikutel rahvusvahelises spordis osaleda.

Ukraina sportlased peavad Venemaa sissetungi eest kohati ka enda eludega maksma. Sõja tõttu ei saa Ukraina sportlased normaalselt treenida ega võistelda.

Meie hinnangul oleks täiesti vastuvõetamatu lubada agressorriikide sportlastel ja ametnikel rahvusvahelisse sporti naasta samal ajal kui ukrainlastel sellist võimalust ei ole. Sellega ignoreeriksime ausa mängu põhimõtteid.

Avalduse kiitsid heaks järgnevate organisatsioonide presidendid:

Eesti

Eesti Olümpiakomitee, Urmas Sõõrumaa

Eesti Paralümpiakomitee, Monika Haukanõmm

Läti

Läti Olümpiakomitee, Zorzs Tikmers

Läti Paralümpiakomitee, Daiga Dadzite

Läti Spordialaliitude Nõukogu, Einars Fogelis

Leedu

Leedu Olümpiakomitee, Daina Gudzineviciute

Leedu Paralümpiakomitee, Mindaugas Bilius

Leedu Spordialaliitude Ühendus, Darius Saluga