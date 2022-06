Kontaveit jõudis Wimbledonis teise ringi, Kanepi langes konkurentsist

Turniiril teisena asetatud Kontaveit (WTA 3.) alistas veidi alla pooleteise tunni kestnud kohtumises 7:5, 6:1 USA-d esindava Bernarda Pera (WTA 123.). "Olen väga rahul sellega, kuidas võitlesin esimese seti viimase punktini," ütles Kontaveit väljakuintervjuus. "Mulle meeldib murul mängida ja see väljak oli fantastiline. Olen väga-väga õnnelik!"

"On olnud uskumatu tunne olla teine asetus. Ma ei mänginud eelturniire, seega ei olnud neist enesekindlust saanud, aga naudin siin mängimist," lisas eestlanna.

Koroonaviirusest taastuv Kontaveit mängis viimati enam kui kuu aega tagasi Prantsusmaa lahtistel ja jättis tervise tõttu kõik eelturniirid vahele. Esimest turniiri uue treeneri Torben Beltzi käe all mängiv Kontaveit päästis kohe avageimis neli murdepalli ja murdis seejärel Pera servi, asudes 3:0 mängu juhtima. Viiendas geimis päästis ta taas kaks murdepalli ja läks 4:1 ette, aga siis võitis Pera neli geimi järjest ja juhtis ise 5:4. Kontaveit aga võitles kõvasti ja võitis kolm geimi järjest ning seega seti 7:5.

Teises setis eestlanna mängupilt paranes ja serv hakkas paremini tööle ning Kontaveit asus 5:0 juhtima ja võitis lõpuks 6:1.

Kontaveit servis mängu jooksul viis ässa ja tegi kuus topeltviga, Pera patustas samuti kuue topeltveaga ja sai kirja ühe ässa. Äralöökidest teenis Kontaveit 23 ja Pera 11 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 22 ja Peral 27. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 75 ja Pera 56.

Kontaveit realiseeris kaheksast murdevõimalusest viis, Pera suutis kümnest murdepallist ära kasutada kaks.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi sakslanna Jule Niemeieriga (WTA 97.), kes alistas 6:1, 6:4 hiinlanna Wang Wiyu (WTA 105.).

Kaheksa-aastase vaheaja järel slämmiturniiril asetatud mängijate sekka pääsenud ja 31. paigutuse saanud Kanepi (WTA 38.) pidi avaringis tunnistama 19-aastase prantslanna Diane Parry (WTA 77.) 6:4, 6:4 paremust.

Avasetis murdis Parry seitsmendas geimis Kanepi servi ja rohkem kummalgi murdevõimalusi polnudki, kuid sellest piisas, et sett 6:4 võita.

Teises setis läks Kanepi murdega 3:1 ette, järgnesid aga vastastikused murded, kuni Parry hoidis ja viigistas 4:4-le. Seejärel murdis prantslanna taas Kanepi pallingu ja oli enda servil kindel ning võitis ka teise seti 6:4. Kanepi servis viis ässa ja tegi sama palju topeltvigu, Parry sai kirja kolm ässa ja ühe topeltvea.

Äralöökidest teenis Kanepi 23 ja Parry 17 punkti, lihtvigu tegi aga eestlanna koguni 37 ja prantslanna vaid 12. Mängitud punktidest võitis Parry 72 ja Kanepi 56.

Kanepi realiseeris neljast murdevõimalusest kaks, Parry suutis seitsmest murdepallist ära kasutada neli.

Enne mängu:

Aprilli lõpus koroonat põdenud ja seetõttu viimastel kuudel väga vähe mänginud Kontaveit ei osalenud Wimbledoni eel ühelgi muruturniiril. Prantsusmaa lahtistel piirdus Kontaveit avaringiga ja tunnistas pärast, et füüsis ei olnud veel mängimiseks valmis. Vahepeal polnud Kontaveit tervise tõttu võimeline isegi treenima, kuid viimastel nädalatel on ta saanud jälle korralikult trenni teha, seejuures alates 19. juunist on ta seda teinud enda uue treeneri, sakslase Torben Beltziga ning Wimbledon on nende esimene ühine turniir.

Kontaveit on varem Wimbledonis mänginud seitsmel korral ja neist neljal on ta kaotanud avaringis, ülejäänud kordadel jõudnud kolmandasse ringi.

27-aastane Pera on Horvaatias sündinud, kuid esindab 2013. aastast alates USA-d. Wimbledonis on ta kolmel korral mänginud ja seni pole kunagi avaringist edasi pääsenud. Ülejäänud slämmiturniiridelt pärineb tema parim tulemus 2018. aasta Austraalia lahtistelt, kui ta jõudis kolmandasse ringi.

Sarnaselt Kontaveidile pole ka Pera sel aastal murul ühtegi mängu veel mänginud. Veebruaris vigastas ta reielihast ja pidi seetõttu üle kahe kuu võistlustelt eemal olema. Viimati mängis ta mai lõpus, kui langes Horvaatias peetud WTA 125 ehk n-ö Challengeri turniiril avaringis konkurentsist välja.

Omavahel Kontaveit ja Pera varem mänginud ei ole.

37-aastane Kanepi seevastu on tänavu murul osalenud juba kahel turniiril – Berliinis võitis ta Karolina Pliškova vastu avaseti, aga kaotas mängu, Eastbourne'is sai ta kirja võidu ja kaotuse.

Wimbledonis on Kanepi kahel korral – 2010 ja 2013 – jõudnud veerandfinaali, kui pärast seda on ta vaid kahel korral (2014 ja 2019) jõudnud avaringist edasi.

Tänavu on aga Kanepi saanud slämmiturniiridel juba rohkem võite kui eelnevatel kaheksal aastal, olles võitnud kuus matši. Austraalia lahtistel jõudis Kanepi veerandfinaali ja Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi.

19-aastane Parry oli enne tänavusi Prantsusmaa lahtisi võitnud WTA tasemel vaid ühe mängu, aga kodust slämmi alustas prantslanna võiduga tiitlikaitsja Barbora Krejcikova üle ning lõpuks jõudis ta kolmandasse ringi.

Endine juunioride maailma esireket ja Wimbledoni noorteturniiri poolfinalist Parry tegi murul profidebüüdi üle-eelmisel nädalal Challengeril Itaalias, kus jõudis poolfinaali.

Kanepi ja Parry varem omavahel mänginud ei ole.

Tänavune Wimbledoni slämmiturniir on eriline seetõttu, et korraldajad ei lubanud Ukraina sõja tõttu mängima Venemaa ja Valgevene tennisiste, mistõttu WTA ja ATP otsustasid Wimbledonilt edetabelipunktid ära võtta.