Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

Saksamaa jalgpallikoondis kaotas Euroopa Rahvuste liiga teises voorus kodus Kreekale 0:1 ja värske peatreener Jürgen Klopp on paari esimese kohtumise järel võiduta.

Saksamaa oli küll mängus domineerivam pool, hoides 76 protsenti ajast palli, aga väga palju häid võimalusi tekitada ei suudetud. Esimese poolaja keskel lõi Karim Adeyemi üle lati ja mõni minut hiljem tõrjus Konstantinos Tzolakis hiilgavalt tema soorituse.

Kreeka kasutas oma ainsa tõsisema võimaluse ära 74. minutil, mil Dimitrios Kourbelis saatis palli Alexander Nubeli valvatavasse puuri. 81. minutil oli Serge Gnabryl võimalus viigistada, aga Tzolakis vastas taas suurepärase tõrjega.

Teises A2 grupi kohtumises alistas Hollandi koondis võõrsil Serbia 2:1 (30. pen, 69. Mexx Meerdink - 46. Luka Jovic. Kui Klopp peab oma esimest võitu veel ootama, siis tema Hollandi ametivend Xavi sai sellega võiduarve avatud. 23-aastase väravalööja Meerdinki jaoks oli tegemist aga karjääri teise kohtumisega rahvuskoondise särgis.

Kahe vooru järel on esimest korda ajaloos sakslastest jagu saanud Kreekal liidrina kuus punkti, Holland jätkab nelja peal, Saksamaal on üks punkt ja Serbia on kaotanud mõlemad senipeetud mängud.

Cristiano Ronaldota mänginud Portugal sai A4 grupis võõrsil jagu Norrast 2:1 (17. Joao Felix, 54. Goncalo Ramos - 51. Erling Haaland) ja Taani alistas kodus Walesi 2:0 (53. ov Ben Davies, 66. Gustav Isaksen).

Kahe vooru järel on Portugalil ainuliidrina kuus punkti. Norra ja Taani jätkavad kolme peal ning Walesil on kirjas null.

B-tasandil sai Austria kodus jagu Kosovost 3:1 ja Iirimaa võõrsil Iisraelist 3:0. Kaks kohtumist peeti ka D-tasandil: Leedu ja Aserbaidžaan viigistasid 1:1 ning Gibraltar ja Andorra 0:0.