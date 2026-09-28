Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks

Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni kolm võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44.

Meeste teatejooks kujunes äärmiselt tasavägiseks, medalite saatus otustati alles ankrumeeste pikas lõpuspurdis. Avavahetust jooksis Eesti esindusmeeskonnas Jürgen Joonas, kes suutis kogu raja püsida esikümnes. Raja lõpus tegi ta küll paarikümnesekundilise vea, kuid lõpetas tihedas lõpetajate rivis väga heal kümnendal kohal, 1.04 liidriks olnud Rootsi kolmandast võistkonnast.

"Püüdsin teha tehniliselt puhta jooksu ja püsida esimeste seas," sõnas Joonas. "Tegingi kontrollitud jooksu ja suutsin hajutuspunktid vigadeta läbida. Minu raja hajutusvariandid tundusid kogu aeg olevat kõige pikemad, selle võrra peaks järgmistel vahetustel hajutusvariandid pisut lühemad olema. Aga tempo oli väga kõrge, lõpus läks füüsiliselt väga raskeks ja siis tuli kahjuks üks viga ka sisse."

Teises vahetuses õnnestus Timo Sillal tasapisi liidritele läheneda, finišisirgele tuli ta tihedas juhtgrupis ja andis teate üle ankrumehele teisena, vaid kolm sekundit pärast liidriks tõusnud Tšehhit. Kümme esimest võistkonda vahetasid 54 sekundi ees, ees oli ootamas väga tasavägine ankruvahetus.

"Täna oli tunne veel parem kui eile," lausus ta. "Kõigil on kolm võistluspäeva selja taga ja tundub, et minu jõud hakkab konkrentide omaga võrdsustuma. Tegin seda, mida teatejooksus teha tuleb – võtsin kindlalt oma hajutuspunktid, ei lasknud sisse ühtegi viga ja jooksin nagu jõudsin."

Kolmandas vahetuses suutis Tšehhi ankrumees Tomas Krivda raja keskosas ennast kõigist poole minuti jagu ette rebida, tema järel tuli üheksast mehest koosnev jälitajate rivi. Lauri Sild püsis selles grupis, kuid konkurentsis maailma absoluutsete tippudega hakkas viimasel veerandtunnil tempo talle üle jõu käima ja esimese üheksa mehega tekkis vahe sisse.

Krivda tegi viimasel pikemal etapil liidrina joostes teevaliku, mis erines jälitajate omast ja kaotas üleeelviimaseks punktiks sellega kogu oma edu. Sealt algas sisuliselt 600-meetrine lõpuspurt, milles Šveitsi ankrumees Fabian Aebersold lõi nelja sekundiga Norra Kasper Harlem Fosserit ja seitsme sekundiga Rootsi Emil Svenski.

Krivda lõpetas löödud mehena 14 sekundit pärast võitjat, napilt enne Prantsusmaa ankrumeest. Lauri Sild hoidis oma kohta grupi lõpus ja lõpetas üldjärjestuses üheksandana, 2.44 pärast võitjat. Kuna eespool oli kaks Rootsi ja kaks Prantsusmaa meeskonda, siis tähendas see Eestile riikide arvestuses seitsmendat kohta.

"Esimesed kaks kolmandikku rajast läks väga hästi, konkurentideks olid maailma teravaima jalaga mehed, nende vastu on muidugi raske saada," lausus Lauri Sild. "Aga suutsin siiski püsida enam-vähem grupis. Siis aga läks rada tehniliselt nii lihtsaks, et orienteerumine sisuliselt lõppes ja algas puhas võidujooks. Ma ei ole sellises vormis, et nende meestega puhtas jooksus suudaksin konkureerida. Viimane tõus võttis ikka päris pehmeks. Midagi tehniliselt keerulist täna ei olnud, seepärast on ka tulemused nii tihedad."

Eesti teine meeskond koosseisus Kristo Heinmann, Ossi Rasmus Priks, Kenny Kivikas lõpetas üldjärjestuses 34. kohaga (+15.57)

Tiheda konkurentsiga oli ka naiste teatejooks, kus domineeris Rootsi esindusnaiskond koosseisus Hanna Lundberg, Sanna Fast, Tove Alexandersson. Ankrunaine Alexandersson näitas viimases vahetuses oma selget füüsilist üleolekut kõigist konkurentidest ja tõi Rootsile kuldmedalid, hõbemedalid tagas Šveitsile nende ankrunaine Simona Aebersold (+1.02) ja pronksmedalid Soomele Ida Haapala (+1.38).

Eesti naiskond koosseisus Marianne Haug, Margret Zimmermann, Maria Eller lõpetas üldjärjestuses 32. kohaga (+33.09).