X!

Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks

Orienteerumine
Eesti meeskond orienteerumise EM-il, vasakult: Timo Sild, Jürgen Joonas, Lauri Sild
Eesti meeskond orienteerumise EM-il, vasakult: Timo Sild, Jürgen Joonas, Lauri Sild
Orienteerumine

Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni kolm võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44.

Meeste teatejooks kujunes äärmiselt tasavägiseks, medalite saatus otustati alles ankrumeeste pikas lõpuspurdis. Avavahetust jooksis Eesti esindusmeeskonnas Jürgen Joonas, kes suutis kogu raja püsida esikümnes. Raja lõpus tegi ta küll paarikümnesekundilise vea, kuid lõpetas tihedas lõpetajate rivis väga heal kümnendal kohal, 1.04 liidriks olnud Rootsi kolmandast võistkonnast.

"Püüdsin teha tehniliselt puhta jooksu ja püsida esimeste seas," sõnas Joonas. "Tegingi kontrollitud jooksu ja suutsin hajutuspunktid vigadeta läbida. Minu raja hajutusvariandid tundusid kogu aeg olevat kõige pikemad, selle võrra peaks järgmistel vahetustel hajutusvariandid pisut lühemad olema. Aga tempo oli väga kõrge, lõpus läks füüsiliselt väga raskeks ja siis tuli kahjuks üks viga ka sisse."

Teises vahetuses õnnestus Timo Sillal tasapisi liidritele läheneda, finišisirgele tuli ta tihedas juhtgrupis ja andis teate üle ankrumehele teisena, vaid kolm sekundit pärast liidriks tõusnud Tšehhit. Kümme esimest võistkonda vahetasid 54 sekundi ees, ees oli ootamas väga tasavägine ankruvahetus.

"Täna oli tunne veel parem kui eile," lausus ta. "Kõigil on kolm võistluspäeva selja taga ja tundub, et minu jõud hakkab konkrentide omaga võrdsustuma. Tegin seda, mida teatejooksus teha tuleb – võtsin kindlalt oma hajutuspunktid, ei lasknud sisse ühtegi viga ja jooksin nagu jõudsin."

Kolmandas vahetuses suutis Tšehhi ankrumees Tomas Krivda raja keskosas ennast kõigist poole minuti jagu ette rebida, tema järel tuli üheksast mehest koosnev jälitajate rivi. Lauri Sild püsis selles grupis, kuid konkurentsis maailma absoluutsete tippudega hakkas viimasel veerandtunnil tempo talle üle jõu käima ja esimese üheksa mehega tekkis vahe sisse.

Krivda tegi viimasel pikemal etapil liidrina joostes teevaliku, mis erines jälitajate omast ja kaotas üleeelviimaseks punktiks sellega kogu oma edu. Sealt algas sisuliselt 600-meetrine lõpuspurt, milles Šveitsi ankrumees Fabian Aebersold lõi nelja sekundiga Norra Kasper Harlem Fosserit ja seitsme sekundiga Rootsi Emil Svenski.

Krivda lõpetas löödud mehena 14 sekundit pärast võitjat, napilt enne Prantsusmaa ankrumeest. Lauri Sild hoidis oma kohta grupi lõpus ja lõpetas üldjärjestuses üheksandana, 2.44 pärast võitjat. Kuna eespool oli kaks Rootsi ja kaks Prantsusmaa meeskonda, siis tähendas see Eestile riikide arvestuses seitsmendat kohta.

"Esimesed kaks kolmandikku rajast läks väga hästi, konkurentideks olid maailma teravaima jalaga mehed, nende vastu on muidugi raske saada," lausus Lauri Sild. "Aga suutsin siiski püsida enam-vähem grupis. Siis aga läks rada tehniliselt nii lihtsaks, et orienteerumine sisuliselt lõppes ja algas puhas võidujooks. Ma ei ole sellises vormis, et nende meestega puhtas jooksus suudaksin konkureerida. Viimane tõus võttis ikka päris pehmeks. Midagi tehniliselt keerulist täna ei olnud, seepärast on ka tulemused nii tihedad."

Eesti teine meeskond koosseisus Kristo Heinmann, Ossi Rasmus Priks, Kenny Kivikas lõpetas üldjärjestuses 34. kohaga (+15.57)

Tiheda konkurentsiga oli ka naiste teatejooks, kus domineeris Rootsi esindusnaiskond koosseisus Hanna Lundberg, Sanna Fast, Tove Alexandersson. Ankrunaine Alexandersson näitas viimases vahetuses oma selget füüsilist üleolekut kõigist konkurentidest ja tõi Rootsile kuldmedalid, hõbemedalid tagas Šveitsile nende ankrunaine Simona Aebersold (+1.02) ja pronksmedalid Soomele Ida Haapala (+1.38).

Eesti naiskond koosseisus Marianne Haug, Margret Zimmermann, Maria Eller lõpetas üldjärjestuses 32. kohaga (+33.09).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

12:08

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

11:17

Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

10:59

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse Uuendatud

10:38

Lucas Leok tuli teist aastat järjest Saksamaa meistriks

09:21

Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks

08:40

Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

08:16

Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

27.09

Toobal: meeste võrkpallikoondisele veel MM-ile pileteid ostetud ei ole

27.09

Naiste käsipallikoondise treener: välismaal mängimine annab palju juurde

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

27.09

Poola võrkpallikoondis kaitses Euroopa meistritiitlit

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

27.09

Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

27.09

Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi

27.09

Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

27.09

Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo