Kanepi kaotas tasavägises mängus maailma 29. reketile

Haddad Maia on nüüd võitnud 11 järjestikust mängu – kõik murul. Seejuures viimane mängija, kellele ta kaotas, on just Kanepi, kellele ta jäi alla Prantsusmaa lahtiste teises ringis.

Avasetis murdis Haddad Maia kohe Kanepi servi ja asus 2:0 juhtima. Enda teises pallingugeimis päästis brasiillanna kaks murdepalli ja läks 3:1 ette. Järgmises geimis päästis ka Kanepi ühe murdepalli ning seejärel olid mõlemad enda servil kindlad ja brasiillanna võitis avaseti 6:4.

Teises setis murdis aga Kanepi kohe Haddad Maia servi ja läks 3:0 juhtima. Kanepil oli ka murdepall, et 4:0 ette minna, aga Haddad Maia suutis selle päästa ja pika servigeimi võita. Ühest murdest aga Kanepile piisas, et sett 6:3 võita ning mäng otsustavasse setti viia.

Otsustavas setis päästis esmalt Haddad Maia kaks murdepalli ja siis tegi sama ka Kanepi, kuid kuuendas geimis ei õnnestunud eestlannal kahte geimpalli realiseerida ja Haddad Maia sai lõpuks murde kätte, asudes 4:2 juhtima. Kanepil oli võimalus murre kohe tagasi saada, aga Haddad Maia suutis siiski servi hoida. Seisul 3:5 päästis Kanepi kaks matšpalli ja seejärel oli tal neli murdepalli, paraku ei õnnestunud tal neid ära kasutada ja Haddad Maia vormistas võidu kolmandal matšpallil.

Kanepil oli kaks tundi ja 22 minutit kestnud mängu jooksul 12 murdevõimalust, aga tal õnnestus neist realiseerida vaid üks. Haddad Maia kasutas viiest murdepallist ära kaks.

Kanepi servis üheksa ässa ja tegi viis topeltviga, brasiillanna samad näitajad olid seitse ja neli. Mängitud punktidest võitis Haddad Maia 102 ja Kanepi 97.

Enne mängu:

Eastbourne'is avaringis vaba olnud Haddad Maia on tänavu murul võitnud kümme matši järjest – esmalt teenis ta karjääri esimese WTA turniirivõidu, triumfeerides Nottinghamis ning läinud nädalal võidutses ta Birminghami turniiril.

Kanepile on see hooaja teine muruturniir ja esimese võidu sai ta pühapäeval, alistades Eastbourne'is avaringis 6:7 (4), 6:4, 6:4 hispaanlanna Nuria Parrizas-Diaze.