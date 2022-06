Kanepi pääses üle pika aja slämmiturniiril asetatud mängijate hulka

Maailma edetabelis 39. real paiknev 37-aastane Kanepi on Wimbledonis 31. asetatud. Viimati oli Kanepi slämmiturniiril asetatud 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel, kus ta oli 25. paigutusega.

Eesti esireket Anett Kontaveit on tänavu Wimbledonis teise asetusega. Esimene asetus on maailma esireketil Iga Swiatekil. Viimasena mahtus asetatud mängijate ehk 32 sekka hispaanlanna Sara Sorribes Tormo, kes on maailma edetabelis 40. positsioonil.

Teatavasti ei luba Wimbledon tänavusele turniirile Venemaa ja Valgevene tennisiste ja seetõttu pole sel korral turniiril ka edetabelipunkte, mistõttu on osad mängijad veel loobunud.

Meeste seas on esimene asetus tiitlikaitsja Novak Djokovicil, kes on maailma kolmas reket. Edetabelijuht Daniil Medvedev Wimbledonis mängida ei saa ning teisel kohal paiknev Alexander Zverev on vigastatud. Teine asetus on aasta kaks esimest slämmiturniiri võitnud Rafael Nadalil. Viimasena pääses asetatud mängijate sekka argentiinlane Sebastian Baez, kes maailma 36. reket.

Asetatud mängijate hulgas olemine tähendab seda, et enne kolmandat ringi pole võimalik teise asetatud tennisistiga vastamisi minna.

Wimbledoni põhitabel loositakse 24. juunil ning mängudega tehakse algust 27. juunil.