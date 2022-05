Kanepi: vastane oli igas aspektis parem

"Üritasin olla agressiivne, mida ma peangi tegema, aga tegin täna lihtsalt liiga palju vigu. Ta mängis väga hästi ja oli igas aspektis parem. Ta oli agressiivne, mängis pikki punkte ning mul oli raske välja mõelda, kuidas temalt punkti võita," rääkis Kanepi pressikonverentsil, vahendab Delfi.

Kanepi lisas, et olud olid raskeimad, mida ta sel turniiril oli seni kogenud. "Väljak oli tõesti aeglane ja pallid rasked. Sellepärast tundusidki punktid minu jaoks pikad. Pall ei jäänud maha," ütles Kanepi. "Ma ei mõtle enne mängu, et ilm on jama. Tuleb kohaneda vastavalt olukorrale ja proovida mängida nende tingimustega, mis on," sõnas eestlanna.

"Praegu olen mängu kaotanud. Hakkan homme koju sõitma. Ei tea, mis tunne mul homme on," rääkis Kanepi. "Sain siin mõned väga head võidud. Ma ei mõtle oma vanusele väga palju. Kui mängin hästi ja võidan, siis pole vahet, kui vana ma olen. Ma pole ka mõelnud, kaua veel mängida. Ma ei planeeri kunagi midagi pikalt ette. Eks näis, kuidas ma end tunnen ja mis tujus ma olen," vastas Kanepi Ameerika ajakirjaniku küsimuse peale.