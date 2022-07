Kontaveidil ei õnnestunud Pera võiduseeriat lõpetada

Kontaveidile oli see karjääri neljas WTA finaal liivaväljakuil ja seni on ta neis kõikides pidanud vastase paremust tunnistama. Ühtlasi oli see Kontaveidile esimene finaal uue treeneri Torben Beltzi käe all.

"Hea mäng, Bernarda, sa väärisid seda võitu! Sul on olnud imelised kaks nädalat, palju õnne sulle ja su tiimile! Aitäh, Sandra, et mind siia kutsusid, mul on hea meel, et tulin!" rääkis Kontaveit enda kõnes.

"Aitäh ka minu tiimile! Aitäh sulle, Torben! Me pole kaua koostööd teinud, aga see oli hea algus, ma arvan!" lisas Kontaveit.

Pera pole kunagi nii kõrge edetabelikohaga mängijat alistanud, kuid see oli ta karjääri teine võit esikümnemängija üle.

Viimasel hetkel vabapääsmega Hamburgi turniirile pääsenud Kontaveit kaotas finaalis kohe enda servi ja jäi siis 0:2 kaotusseisu. 4:2 juhtides murdis Pera taas eestlanna pallingu ja võitis seti kindlalt 6:2.

Teises setis teenis Kontaveit esimesena murdepalli, aga Pera suutis selle päästa ja murdis siis hoopis kohe ise Kontaveidi servi. Järgmises geimis päästis Pera taas murdepalli ja murdis kohe ka Kontaveidi servi, asudes 5:2 juhtima. Seejärel õnnestus Kontaveidil üks murre tagasi saada, aga rohkem Pera enam enda servil ei eksinud, võites seti 6:4.

Aprillis põetud koroonaviirusest pikalt taastunud Kontaveit mängib järgmisel nädalal Praha turniiril, kuhu ta sai samuti vabapääsme.

Anett Kontaveit - Bernarda Pera

Enne mängu:

Kontaveidile on see hooaja kolmas finaal, eelmised kaks tulid veebruaris, kui ta võitis Peterburi turniiri, aga Dohas pidi praeguse maailma esireketi Iga Swiateki paremust tunnistama.

Eelmisel nädalal Budapestis karjääri esimese WTA turniiri võitnud Peral on käsil 11-mänguline võiduseeria, seejuures pole ta selle seeria jooksul veel ühtegi setti kaotanud.

Omavahel on Kontaveit ja Pera korra mänginud, vähem kui kuu aega tagasi jäi Kontaveit Wimbledonis 7:5, 6:1 peale.