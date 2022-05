WTA ja ATP jätavadki Wimbledoni slämmiturniiri edetabelipunktideta

See tähendab ka meie tennisistide jaoks, et kui eestlannad Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit otsustavad Wimbledonis mängida, ei teeni nad sealsete mängude eest ühtegi edetabelpunkti.

Wimbledoni korraldajaklubi AELTC ja Inglismaa tenniseliit (LTA) teatasid ligi kuu aega tagasi, et sõja tõttu Ukrainas ei luba nad Venemaa ja Valgevene tennisiste tänavu suvel Inglismaale mängima. Nii ATP kui WTA kritiseerisid inglaste otsust ja ähvardasid hooaja kolmanda slämmiturniiri edetabelipunktideta jätta.

Pärast mitmenädalast arutamist otsustasidki mõlemad tuurid võtta vastu pretsedenditu otsuse ja jätta slämmiturniiri punktideta. Lisaks teatas ka rahvusvaheline tenniseliit (ITF), et punkte ei jagata ka juunioridele ega ratastoolitennisistidele.

"Need õudused, mida elavad läbi miljonid süütud inimesed Ukrainas Venemaa rünnaku tõttu, on kohutavad. WTA mõistab tugevalt hukka Venemaa jätkuva rünnaku. Eelkõige soovime rahu ja et sõda Ukrainas lõppeks," alustas WTA tegevjuht Steve Simon enda avaldust. "Ligi 50 aastat tagasi loodi WTA põhimõttel, et kõikidel on vastavalt nende tulemustele võrdsed võimalused ja kedagi ei diskrimineerita. WTA leiab, et individuaalsportlasi, kes osalevad individuaalalal, ei tohiks karistada või takistada neil võistlemist puhtalt nende rahvuse pärast või sellepärast, mida nende kodumaade valitsused on otsustanud."

"AELTC ja LTA otsus keelata sportlastel võistelda Suurbritannia muruturniiridel rikub meie peamist põhimõtet, mis on nii WTA kui ka slämmiturniiride reeglites ning WTA lepingus slämmiturniiridega," jätkas Simon. "Kuna AELTC ei austa kokkulepitud reegleid ega lase Wimbledoni mängijaid vastavalt nende tulemustele ja edetabelikohtadele, tegi WTA raske otsuse, et sel aastal Wimbledonis WTA edetabelipunkte ei jagata."

Mõned päevad tagasi teatas WTA, et Wimbledoni eelturniiridele jäetakse punktid alles, kuid nüüd ütles Simon, et kõik need eelturniirid (Nottinghamis, Birminghamis ja Eastbourne'is) saavad karistada ning need turniirid on nüüd katseajal. Simon selgitas, et neilt turniiridelt ei võetud punkte, kuna samadel nädalatel toimuvad ka muud turniirid, kus need, keda Inglismaale ei lubata, saavad mängida.

"Võtsime sellise seisukoha, kuna kaitseme võrdseid võimalusi, mis peaksid olema kõikidel WTA mängijatel, kuna nad on individuaalsportlased," sõnas Simon. "Kui me selle eest ei seisa, hülgame enda aluspõhimõtte ja lubame WTA-l olla osa diskrimineerivast käitumisest ka edaspidi. WTA kavatseb ka tulevikus diskrimineerimise vastu olla."

Sarnase põhjenduse tõi ka ATP. "Wimbledoni otsus õõnestab meie alustõdesid ja on ATP edetabelisüsteemi vastu," leidis ATP. "Seetõttu peame kahjuks vastumeelselt eemaldama tänavuselt Wimbledonilt edetabelipunktid."

ITF põhjendas, et kuna Wimbledoni korraldajatel pole õigust ainuisikuliselt muuta juba kokkulepitud kriteeriume, on vastavalt juhendile neil õigus edetabelipunktid ära võtta. "Wimbledoni kriteerium mitte lubada Venemaa ja Valgevene mängijaid rikub rahvusvaheliste võistluste terviklikkust, eriti mis puudutab punktisüsteemi, kuna samal ajal pole mängijatele sarnaseid võistlusi," seisis ITF-i avalduses. "See keeruline otsus on mõeldud kaitsva meetmena. ITF on endiselt seisukohal, et Venemaa ja Valgevene mängijad tohivad neutraalsetena mängida."