Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel kaks kolmandat kohta

Põhjamaade meistrivõistlused lõppesid pühapäeval üksikmängudega. Eestlastest õnnestus poolfinaali jõuda vaid koduse edetabeli teisel numbril Reelica Hansonil. Vastaseks oli viimasel kaheksal aastal Leedu meistriks tulnud Kornelija Riliškyte. Reelica Hanson jäi küll settidega 0:2 taha, kuid suutis seejärel seisu viigistada. Siis muutus mängu iseloom.

"Terve mäng oli sellise positiivse laenguga meelestatud, nii et võib-olla see viies sett läkski sinna, et natuke võtsin liiga tõsiselt, natuke liiga palju hakkasin tahtma. Aga positiivne hoiak, mis mul sel turniiril oli, see praegu toimib," ütles Hanson.

Klubilauatennist Saksamaa kõrgliigas mängiv Kornelija Riliškyte võitis kohtumise 4:2 (11:3, 11:6, 5:11, 9:11, 11:6, 11:5). Kuna turniiril pronksimatše ei peetud, sai võistlusega väga rahule jäänud Hanson kolmanda koha. Kolmas oli ta ka naiste paarismängus koos Vitalia Reinoliga.

Treenimise ja võistlemise kõrvalt õpetab Aseris oma lauatenniseteed alustanud Hanson lauatennist ka noortele. "Kohati saad lapsi õpetades ise ka aru, mis kuidas paremini käib. Või seletades lastele, kuidas mingi asi toimib või miks pall niimoodi keerleb, siis saad ise ka sellest paremini aru," rääkis ta.

Riliškyte oli oma vastasest parem ka naiste finaalis, alistades Norra esindaja Martine Toftakeri 4:2 (9:11, 11:6, 9:11, 12:10, 11:4, 11:7).

See, et ükski kolmest oktoobrikuus Sloveenias toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele minevast Eesti koondislasest (Pert Marten Lehtlaan, Madis Moos, Airi Avameri) Rakveres üksikmängus poolfinaali ei pääsenud, oli alaliidule pettumus. "Olulisemates mängudes jäi natuke seti lõppudest puudu, mis näitab, et suure tõenäosusega on meil vähem võistluskogemust, vähemalt käesoleval hooajal," sõnas Eesti lauatenniseliidu juhatuse esimees Andres Lofitski.

Meeste üksikmängu finaal sel aastal 100. sünnipäeva tähistava Eesti lauatennise hõnguline veidi siiski oli. Nimelt aitasid mõlemad soomlasest finalistid Alex Naumi ja Aleksi Räsänen kevadel Maardu meeskondlikult Eesti meistriks. "Tegelikult me sooviks, et aina rohkem ja rohkem oleks selliseid tipptasemel mängijaid ka teistes võistkondades, siis see lõpuks tõstab ka Eesti mängijate taset," lisas Lofitski, kes juhib lisaks alaliidule ka Maardu klubi.

Põhjamaade meistriks tuli tulise finaali 4:3 (14:12, 9:11, 13:11, 11:6, 14:16, 8:11, 11:9) võitnud Alex Naumi. Kusjuures Naumi oli 4:3 alistanud Räsäneni kevadel ka Soome meistrivõistluste üksikmängu finaalis.

Koos mängides said Naumi ja Räsänen Põhjamaade meistrivõistlustel esikoha meeste paarismängus.

Naiste paarismängus said esikoha Läti-Soome duo Sabina Musajeva ja Marina Donner.

Segapaarismängus olid võidukad Lukerecija Juchnaite ja Ignas Šišanovas Leedust.

Naiste võistkondliku turniiri võitis Leedu.

Eesti esindajatest said Stanislav Strogov ja Andrei Maltizov kolmanda koha meeste paarismängus. Teise koha sai Eesti koondis (Pert Marten Lehtlaan, Madis Moos, Markkos Pukk, Stanislav Strogov) meeskondlikul turniiril, kus finaalis kaotati Norrale 1:3.