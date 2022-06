Kontaveidi loobumine aitas Kanepi Berliinis põhitabelisse

Aprillis koroonaviirusega nakatunud Kontaveit rääkis nädala alguses ERR-ile antud intervjuus, et pole siiani veel täielikult taastunud. "Lähen nüüd põhjalikumatele uuringutele. Kui need on tehtud, siis tean rohkem, mis must edasi saab. Praegu ei saa ma isegi trenni teha," sõnas eestlanna esmaspäeval.

Lisaks Kontaveidile on Berliini muruturniirist loobunud veel mitmed tipptennisistid, näiteks jääb eemale kogu maailma esikolmik, sest puuduvad ka Iga Swiatek ja Paula Badosa. Maailma esikümnesse kuuluvatest mängijatest jäävad eemale veel ameeriklannad Jessica Pegula ja Danielle Collins.

Et loobujaid on palju, tagas esmaspäeval kaheksa-aastase vaheaja järel taas WTA edetabelis 40 parema sekka pääsenud Kaia Kanepi koha põhiturniiril. Mullu võidutses Berliinis venelanna Ljudmila Samsonova.