Selgusid Kontaveidi ja Kanepi vastased Wimbledoni turniiril

Eesti tennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi (WTA 39.) said teada järgmisel nädalal algava aasta kolmanda suure slämmi turniiri ehk Wimbledoni naisüksikmängu loos tulemused.

Maailma teine reket Anett Kontaveit läheb esimeses ringis vastamisi ameeriklanna Bernarda Peraga (WTA 119.), kellega ta varem kohtunud ei ole.

Ameeriklanna viimase aja vorm on küsimärk, sest vähemalt kõrgemal tasemel ta muruturniiridel osalenud ei ole ja viimased mängud savil jäävad maikuusse. Wimbledoni põhitabelis on pidanud ta kolm kohtumist ja kõik need kaotanud.

Esimese asetatud mängijana võib Kontaveidile tulla kolmandas vastaseks maailma edetabelis 36. kohta hoidev Anhelina Kalinina. Neljandasse ringi jõudes võib eestlanna kohtuda olümpiavõitja Belinda Benciciga (Šveits; WTA 17.).

Kontaveidiga samas tabelipooles on ka Kanepi, kes sai esimeses ringis vastaseks prantslanna Diane Parry (WTA 77.), kellega eestlanna samuti kohtunud ei ole.

19-aastane Parry osales eelmisel nädalal Challenger kategooria turniiril Itaalias Gaibas, kus võitis kolm vastast, aga kaotas siis poolfinaalis kogenud Sara Erranile 3:6, 4:6. Wimbledonis teeb ta debüüdi.

Kuna Kanepil on 31. asetus, siis enne kolmandat ringi ei kohtu ka tema ühegi paigutatud mängijaga, aga võib siis minna kokku maailma kolmanda reketi Ons Jabeuriga, kes vigastas aga äsja Eastbourne'i turniiril põlve ja seetõttu on tema seisund küsimärk.

Maailma esireket Iga Swiatek kohtub esimeses ringis kvalifikatsioonist alustanud Horvaatia tennisisti Jana Fettiga (WTA 254.). Põhitabelist leiab ka sinna erikutsega pääsenud Serena Williamsi (WTA 1204.), kes kohtub esimeses ringis prantslanna Harmony Taniga (WTA 113.).

Meeste turniiril on maailma esireketi Novak Djokovici (Serbia) esimeseks vastaseks lõuna-korealane Kwon Soon-woo (ATP 75.) ja Rafael Nadal (Hispaania, ATP 4.) kohtub kõigepealt argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 42.).