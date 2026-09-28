Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

Mullu samas linnas Montreali GP võitnud McNulty ründas 32 kilomeetrit enne lõppu ja suutis konkurendid seljataga hoida. Viimase ringi alguseks oli tema edumaa 50 sekundit, aga siis läks ameeriklasel raskeks.

Kümme kilomeetrit enne lõppu viimasel tõusul kahanes tema edu vaid kümnele sekundile, kuid ükski jälitaja ei suutnud olukorda ära kasutada. Van der Poeli rünnak 6,8 kilomeetrit enne lõppu hääbus kiirelt.

"Mul ei ole sõnu. Kuni viimase 300 meetrini ma ei uskunud seda, olin nii väsinud," lausus 28-aastane McNulty ja tunnustas koondisekaaslasi. "Oleme nädalaid rääkinud, et meil on ülitugev meeskond ja see on võimalik. Sõitsime suurepäraselt. Hoidsime kõigel silma peal ja meil olid mehed eesotsas. Teadsin, et midagi võib juhtuda, kuid selleks oleks vaja imet. Ju siis täna juhtuski ime."

Viimati võitis Ameerika Ühendriikide rattur grupisõidu MM-i 1993. aastal, kui sellega sai hakkama Lance Armstrong. McNulty ei kuulunud sloveen Tadej Pogacari puudumisest hoolimata favoriitide hulka. Enne sõitu vaadati enim belglase Remco Evenepoeli, mehhiklase Isaac Del Toro ja prantslase Paul Seixasi otsa.

Neist kõrgeimale jõudis ameeriklase Quinn Simmonsi järel viiendana lõpetanud Del Toro. Kuues oli taanlane Mads Pedersen, seitsmes britt Tom Pidcock ja kaheksas veel üks ameeriklane Matteo Jorgenson. Kõik nad kaotasid võitjale 14 sekundiga. Evenepoel sai 12. (+0.25) ja Seixas 15. koha (+2.47).

Ainsana Eesti ratturina läks starti Madis Mihkels, kes aga jättis sõidu pooleli.