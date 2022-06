Kontaveit: Tursunov ei saa viisaprobleemide tõttu minuga turniiridel käia

"Tahan teda tänada väga eduka ja hea koostöö eest, olen talle väga tänulik," ütles Kontaveit ERR-ile. Eesti esinumber selgitas, et otsus koostöö lõpetada tehti puhtalt praktilistel kaalutlustel: "Põhjus on see, et kuna tal on Venemaa pass, on tal praegu väga keeruline saada viisasid, ta ei saa minuga paljudele turniiridele kaasa tulla. Ma ikkagi tunnen, et mul oleks vaja treenerit, kes saab minuga kaasas käia ja kellel selliseid praktilisi probleeme nii palju ei ole."

Kontaveit selgitas, et teadmatus, kas peab järgmisele turniirile minema üksi või saab treener kaasa tulla, hakkas ka tema mängu mõjutama. "Arvan, et kõik asjad on omavahel seotud. Eks kui on hea kindel tunne väljakult väljas, siis see kajastub ka väljaku peale rohkem," arutles ta. "Selline kindlus oli puudu sellest olukorrast. Ta ei saanud juba märtsis minuga Ameerikasse kaasa tulla ja nüüd oli Inglismaa viisaga probleem. Viisaprotsessid olid tal väga keerulised."

Kontaveit ja endine tipptennisist Tursunov alustasid koostööd mullu augustis ja juba nende teisel ühisel turniiril Clevelandis lõpetas eestlanna võidupõua, teenides nelja-aastase vaheaja järel WTA turniirivõidu. Eestlanna tegi suurepärase hooaja lõpu: aasta viimasest 34 mängust võitis ta 29, kõva kattega väljakutel teenis ta eelmisel aastal enim matšivõite. Clevelandis alanud võimsa kümnenädalase perioodi jooksul võitis Kontaveit maailma esikümnesse kuuluvate tennisistide vastu viis matši kaheksast, sealjuures sai ta kolm võitu TOP5 mängijate üle. Ühtekokku sai ta hooaja jooksul seitse võitu esikümnemängijate üle – rohkem kui ühelgi varasemal hooajal.

Suurepärane hoog päädis tõusuga maailma edetabeli esikümnesse ning WTA finaalturniirile jõudmisega – mõlema saavutusega tegi ta Eesti tenniseajalugu.

Ühtekokku võitis Kontaveit Tursunovi käe all viis turniiri ja jõudis veel kahel finaali.

Uue treeneri osas läbirääkimised juba käivad, aga Kontaveit ei soovinud enne nimesid välja käia, kui allkirjad paberil.

Aprillis koroonaviirusega nakatunud Kontaveit pole siiani veel täielikult taastunud. "Käin sel nädalal uuringutel ja eks siis saan rohkem teada," lausus ta. "Olen enne ka mingeid uuringuid teinud, aga nüüd lähen põhjalikumatele uuringutele. Kui need on tehtud, siis tean rohkem, mis must edasi saab. Praegu ei saa ma isegi trenni teha."

Kus või millal Kontaveit järgmisena mängib, sõltub tema tervislikust seisundist. Aasta kolmas slämmiturniir Wimbledon algab 27. juunil.

Esmaspäeval tegi aga Kontaveit taas Eesti tenniseajalugu, parandades nii enda kui üldse Eesti tennisistide kõigi aegade kõrgeimat edetabelikohta, kerkides viiendalt realt teiseks.

"Ma ei oskagi kirjeldada, mis tunne mul on," muheles värske maailma teine reket. "Eks esialgu selline harjumatu tunne. Kindlasti väga äge saavutus, mis jääb minuga. Kui mul just ei õnnestu seda üle teha, jääb see minuga kaasa käima."