Kontaveit pidi Wimbledonis maailma 97. reketi paremust tunnistama

"Kui aus olla, olen sõnatu," tunnistas karjääri esimese võidu esikümnemängija üle saanud Niemeier väljakuintervjuus. "See oli üks paremaid mänge, mida olen mänginud."

Turniiril teisena asetatud Kontaveit alustas mängu väga hea servigeimiga, aga sakslanna hakkas üha rohkem eestlannat pinge alla panema ja mängis väga teravalt, jättes koroonaviirusest taastuvale Kontaveidile väga vähe reageerimisaega. Seisul 2:2 teenis Niemeier õnnega pooleks esimese murdepalli, kui võrgupuutest kukkus pall Kontaveidi väljakupoolele. Sakslanna kasutas võimaluse kohe ära ja asus murdega 3:2 juhtima. Sellest murdest piisas, et sett 6:4 võita.

Teises setis oli Kontaveit aga rohkem liimist lahti ja sakslanna mängis üha paremini. Avageimi lõpetas Kontaveit kahe järjestikuse topeltveaga ja lõpuks ei õnnestunudki tal selles setis enda servigeimi võita, jäädes alla 0:6.

Ühtekokku tegi Kontaveit 57 minutit kestnud kohtumises neli topeltviga, Niemeier sai kirja kaks ässa ja kaks topeltviga. Eestlanna esimese servi õnnestumisprotsent oli 51 ja Niemeieril 52, kuid kui sakslanna võitis esimeselt servilt 79 protsenti punktidest, siis Kontaveit vaid 57. Teiselt servilt võitis Kontaveit 50 protsenti punktidest ja Niemeier 68.

Äralöökidest teenis Kontaveit seitse ja Niemeier 13 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 24 ja sakslannal vaid 13. Mängitud punktidest võitis Niemeier 53 ja Kontaveit 34.

Kontaveidil polnud mängu jooksul ühtegi murdevõimalust, Niemeier realiseeris kõik neli teenitud murdepalli.

Wimbledon jätkub Kontaveidile paarismänguga.

Otseblogi:

Enne mängu:

Kontaveit lõpetas esmaspäeval 67-päevalise võidupõua, alistades avaringis 7:5, 6:1 USA-d esindava Bernarda Pera (WTA 123.). "Olen väga rahul sellega, kuidas võitlesin esimese seti viimase punktini," ütles Kontaveit väljakuintervjuus. "Mulle meeldib murul mängida ja see väljak oli fantastiline. Olen väga-väga õnnelik!"

Aprilli lõpus koroonaviirusega nakatunud 26-aastane Kontaveit jättis tervise tõttu kõik Wimbledoni soojendusturniirid vahele ja see on tema tänavune esimene muruturniir. Esimest turniiri uue treeneri Torben Beltzi käe all mängiv Kontaveit ütles avamatši järel, et tunneb end füüsiliselt juba palju paremini.

22-aastane Niemeier alistas avaringis 6:1, 6:4 hiinlanna Wang Wiyu (WTA 105.). See oli 22-aastase sakslanna karjääri esimene võit slämmiturniiride põhitabelis.

Niemeier mängib üldse alles teist korda suure slämmi turniiril põhitabelis, esimest korda murdis ta end kvalifikatsioonist läbi tänavustel Prantsusmaa lahtistel.

Niemeier jõudis maikuus esimest korda maailma edetabelis esisaja sekka. Kunagi varem pole ta esikümnemängijaga kohtunud. Kuuel korral on Niemeier mänginud top40 mängijaga ja võitu pole veel saanud.

Kontaveidi ja Niemeieri mängu võitja läheb kolmandas ringis vastamisi ukrainlannaga – kas 29. asetatud Anhelina Kalininaga (WTA 34.) või Lesia Tsurenkoga (WTA 101.).