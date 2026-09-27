Toobal: meeste võrkpallikoondisele veel MM-ile pileteid ostetud ei ole

Järgmisel aastal Poolas toimuvatele maailmameistrivõistlustele pääseb peale 32 tiimi, kellest 17 on juba selgunud. Ülejäänud 15 kohta jagatakse laiali rahvusvahelise alaliidu maailma edetabeli järgi, milles Eesti on 31. positsioonil ehk kõik viitab sellele, et Eesti meeste koondis mängib MM-il.

"Meil ühtegi ametlikku kinnitust veel ei ole, aga järjest enam ringleb tabeleid, kus Eesti on sees. Me alaliidu poolt ei ole ühtegi ametlikku teadet teinud, ootame, kuni toimub loosimine ja seal on Eesti. Siis on kindel. Praegusel hetkel pole veel pileteid planeerinud," tõmbas Kert Toobal veidi pidurit.

Uus kvalifikatsioonisüsteem tekitab aga parajalt segadust ning küsimus, miks see nii keeruliseks aetud on? "Kui ma vaid teaks!" vastas Toobal. "Punkte tuleb palju, korraga paljud regioonid mängivad ja Aafrikas mängiti välja ka tagumised kohad, sealt tekkis veel rohkem segadust. Läheme sellega kaasa ja ootame ära, siis juba reageerime."

Rahvusvaheline võrkpalliliit kinnitab MM-ile kvalifitseerunud meeskondade nimekirja 16. oktoobril, gruppide loos toimub detsembri alguses.

Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen

Pärast Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri on palju räägitud peatreener Alar Rikbergist ning tema jätkamisest. Toobali sõnul istub Eesti Võrkpalli Liidu juhatus tuleval nädalal maha ning kuulab muuhulgas ära ka peatreeneri.

"Juhatus koguneb järgmisel nädalal, kus Alar Rikberg tuleb ja räägib natuke, kuidas on läinud see aasta ja kuidas on läinud eelmised aastad, kuidas ta mõtleb edasi," rääkis koondist 308 mängus esindanud Toobal. "Sellel koosolekul kindlasti lõplikke otsuseid ei tehta, aga mingi sisend kindlasti tuleb, mis mõtetega edasi läheme ja mis suunas vaatame."

"Järgmine aasta on igal juhul oluline aasta, lisaks MM-ile tuleb Euroliigas koht saada järgmiseks EM-iks."

Üht EM-i alagrupiturniiri võõrustanud Soome alustas kolme võiduga, aga oli siis Hollandiga hädas ning sai viimases mängus Eestilt kaks-kolm kaotuse. Põhjanaaber pääses siiski edasi ning jõudis siis vägevate võitudega Taani ja Itaalia üle poolfinaali, kus tuli siiski Prantsusmaa paremust tunnistada. Soomlased tühjade pihkudega ei jäänud, sest pronksimängus alistati Sloveenia.

"Eks see teeb kadedaks, see on põhiline!" rääkis Toobal soomlaste edust. "Soome turniir oli mingi hetk allamäge minemas, kolm esimest võitu kodus, mitte nii hea esitus Hollandi vastu ja Eesti vastu mitte nii hea, kui nad lootsid. Siis tuli välja päris palju kriitikuid ja Kreeka mäng oli päris vaevaline. Itaalia juba oli üllatamise koht, sealt edasi Sloveenia mängu läksid lihtsalt võtma."

Mida põhjanaabrid teisiti on teinud, et ka võrkpallis nii palju paremaks saanud on? "Sellepärast ongi selline turniir erakordselt hea. Käega katsutav, kellega me oleme palju mänginud, kes mõnda aega tagasi oli meist tagapool," arvas Toobal. "Nad on asju hästi teinud, neil on sarnaselt head asjad ja sarnased probleemid, mis meil. Poisse pole nii palju kui tüdrukuid, eks nad on neid hästi kasvatanud ja nende eest hoolitsenud. Eks neil on ka hea põlvkond."