Koroonaviirusest taastuv Kontaveit: lõpus hakkas pilt virvendama

Koroonaviirusega nakatunud Kontaveit pidi vahele jätma aprilli viimasel nädalal toimunud kõrgetasemelise Madridi turniiri ning naases kaks nädalat tagasi võistluskarusselli Roomas, kus piirdus aga avaringis võidetud viie geimiga. Esmaspäeval kestis esimene sett Tomljanovici vastu enam kui tund, kogu kohtumine lõpuks tund ja 53 minutit.

"Mul on selline tunne, et kuna ma olen praegu maailmas viies, siis mul ei ole õgust haige olla. Olen end liiga palju surunud. Mul on kahju, et peale tund aega mängimist oli mul raske üldse sirgelt püsti seista. Lõpus hakkas pilt virvendama," vahendab Delfi Sport Kontaveidi sõnu.

"Pärast esimest setti olid jalad pehmed. Ma ei tundnud end enam üldse tugevalt," sõnas Kontaveit. "Esimene sett oli selles mõttes lootustandev, et ma pidasin selle füüsiliselt paremini vastu kui Roomas. Tundsin, et kui ma oleksin kuidagi teise seti kätte saanud, ei kujutanud ette, et ma võiksin veel otsustavat setti mängida."