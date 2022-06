Kontaveidi uus treener: ka maailma teisel reketil on piisavalt arenemisruumi

Anett Kontaveit ja tema uus sakslasest treener Torben Beltz on omavahel teinud Tallinnas kaks esimest treeningut. Intervjuus ERR-ile lubas sakslane, et pärast koroonaviirusest taastumist on Kontaveit juba õige pea oma mänguga maailma eliidis tagasi.

45-aastane Beltz on eelkõige tuntud endise maailma esireketi Angelique Kerberi treenerina. Tema käe all võitis Kerber 2016. aastal nii Austraalia kui USA lahtised. Tema viimane koostöö eelmisel aastal USA lahtised võitnud Emma Raducanuga lõppes aprillis.

Pühapäeval Eestisse jõudnud Beltz andis ERR-ile intervjuu, kus rääkis nii muljetest Tallinnast kui ka alanud koostööst Eesti esireketiga.

Enne kui tennise juurde läheme, kas see on teie esimene kord siin?

See on minu esimene kord Tallinnas, tulin eile (pühapäeva – toim) ja õhtul käisin ka linna peal ringi – väga ilus linn! Esmamuljed on väga head! Vanalinn on väga ilus!

Kui aus olla, toimus kõik üsna kiiresti ja ootamatult. Kas saaksite lühidalt selgitada, millal ja kuidas teiega üldse ühendust võeti?

Saan rääkida enda poolelt. Viimased pool aastat töötasin Emma Raducanuga ja meie koostöö lõppes pärast turniiri Stuttgardis. Mul oli paar nädalat puhkust, mis oli väga tore, sain perega kodus olla. Ja siis umbes kümme päeva või kaks nädalat tagasi võeti minuga ühendust. Tean Anetti tuurilt, seega olin väga põnevil, kui tema nimi esile kerkis. Vaatasin telerist päris palju Prantsusmaa lahtisi ja olin väga elevil, et saan jälle tööd teha. Kui minuga ühendust võeti, vestlesime paaril korral telefonitsi ja jõudsime kokkuleppele ning nüüd olen siin. Meil on olnud ka esimesed treeningud, mis olid väga head.

Kas maailma teise reketiga töötamine on miski, mille üle peab mõtlema või tegi see otsustamise lihtsamaks?

See tegi otsustamise pisut lihtsamaks. Aga pärast koostööd Emmaga otsisin mängijat, kes oleks väga näljane ja kes tahab areneda, kel on hea võimalus suurtel turniiridel kaugele jõuda. Olen Anetti kaua teadnud, ma pole küll teda varem juhendanud, aga oleme tihti tema vastu mänginud. Seega tean, et ta on suur võitleja, võitleb iga punkti eest. Ja mulle tundus, et me sobiksime kokku.

Kindlasti pidite millegi üle mõtlema, enne kui töö vastu võtsite. Miks te otsustasite selle pakkumise vastu võtte?

Võtsin selle pakkumise vastu, sest pärast koostööd Emmaga mõtlesin, mida tahaksin nüüd teha. Ja mõtlesin, et kui mängija, kes on näljane ja tahab kuulata, tahab enda mängu arendada, võtab minuga ühendust, siis olen sellele avatud. Sest mulle meeldib mu töö, mulle meeldib olla tuuril ja aidata headel sportlastel veel paremaks saada.

Mida Aneti tiim ütles, et nemad teilt ootavad?

Rääkisime Anetiga paaril korral telefonitsi ja tema jaoks on kõige tähtsam mängu arendada, jääda agressiivseks, näidata edukat tennist. Head tulemused ja punktid tulevad sellega kaasa. Aga kõige olulisem on teha kogu töö trennis ära, näha treeningutel kõvasti vaeva. Peame keskenduma headele treeningsessioonidele ja siis tuleb ka ülejäänu. Ka Anett tahab kõvasti trenni teha ja muidugi tahab ta suurtel turniiridel kaugele jõuda. Kuna ta on nii hea sportlane, usun, et ta võib suurtel turniiridel väga hästi mängida.

Olete küll Tallinnas väga lühikest aega olnud, aga mida olete juba teha saanud?

Tulin pühapäeva hommikul ja pärastlõunal oli meil esimene treening. Esmaspäeva hommikul oli meil veel üks 90-minutiline tennisetreening ja siis oli tal üldfüüsilise treening, mida ma jälgisin. Tal oli päris raske päev!

Eelmise treeneriga tegi Anett suure sammu edasi. Olete näinud teda mängimas – mida ta teie silmis saaks veelgi paremini teha?

Tema mäng on juba päris hästi üles ehitatud, ta on suurepärane võitleja, tema üks tugevusi on see, et ta võitleb esimesest punktist viimaseni. Aga usun, et tal on siiski veel palju arenemisruumi. Näiteks tema füüsiline seisund on kindlasti väga oluline selleks, et olla agressiivne mängija.

Võib-olla ka võrgumängus punktide lõpetamine, ta võiks seda rohkem kasutada ja sellega harjuda. Serv ja tõrje on ka väga olulised, see on heade mängijate juhul väga tähtis, et nii serv kui tõrje oleksid väga teravad. Harjutame mõlemat kindlasti palju. Nii et on mitmeid asju, mida isegi maailma teine reket saab parandada. Ja seda on treeneril hea näha!

Torben Beltz ja Alvar Tiisler Autor/allikas: ERR

Kuidas üldse on maailma teise reketi treenimine? Ta ju ilmselt teab, kuidas mängida, kas teie töö on rohkem taktikaline või tehniline?

Ma arvan, et kõik kokku. Kui turniir algab, siis on muidugi rohkem taktikalisi asju, et vastasteks valmis olla. Aga ka tehnilised küsimused. Tippmängijatel on vaja vaid mõne protsendi võrra [elemente] parandada, et võita. Arvan, et tuleb püüda treeningutel olla väga keskendunud, arendada oma mängu nii taktikaliselt kui tehniliselt.

Milline treener te olete?

See on raske küsimus! Peaksite küsima mu mängijatelt, mitte minult. Olen tuuril olnud pikalt, 12-15 aastat. Töötasin kaua sakslanna Angie Kerberiga ja meie koostöö oli väga edukas. Ka koostöö Emma Raducanuga oli minu kui treeneri jaoks hea kogemus, samuti Donna Vekiciga töötamine. Mulle meeldib tuuril olla!

Ma arvan, et olen positiivne treener. Püüan väga oma mängijatega koostööd teha ja neid kuulata. Mulle meeldib mängijatega otse ja ilustamata rääkida, püüan neid aidata ja öelda, mida nad minu meelest peavad tegema, et paremini mängida. Selline on minu stiil.

Praegu pole just kõige lihtsam aeg Anetiga koostööd alustada. Praegu taastub ta koroonaviirusest, lisaks on tal suve lõpust alates kõvasti punkte kaitsta.

Muidugi pole lihtne, aga mulle meeldivad väljakutsed! Ta on hea mängija ja kui saan aidata tal kas või natukenegi paremini mängida, on see hea nii talle, mulle kui kogu tiimile. Aga tuuril pole kunagi lihtne. Olen väga õnnelik, et saan Anetiga koos töötada ja ootan põnevusega, mis meil ees seisab.

Kuidas aidata tal tagasi tippmängu jõuda? Tal on olnud probleeme tervisega ja seetõttu pole ka tulemused väga head olnud.

Mul oli ka eelmisel aastal koroonaviirus ja see on kõikidel inimestel väga erinev. Mõni mängija on väga kiiresti taastunud ja taas tippvormi jõudnud, aga mõnel võtab see kauem aega. Tähtis on rahulikult võtta ja sammhaaval liikuda. Kui ta tunneb, et jaksab rohkem pingutada, saame koormust juurde panna. Aga praegu püüame tema füüsilist vormi ja mängu uuesti üles ehitada, et ta jõuaks tagasi enda parimale tasemele.

Kas lubate, et ta on varsti jälle tipptasemel?

Jah! Me kõik teame teda, usun, et ta mängib varsti jälle enda parimat tennist.

Mida te isiklikult sellest koostööst ootate?

Iga kord, kui uut tööd alustan, mõtlen sellest kui väljakutsest. See on suurepärane väljakutse, Anett on väga tore tüdruk. Usun, et see on kahesuunaline – mina saan temalt palju õppida ja tema saab minult palju õppida. Olen äärmiselt põnevil, et saan temaga koostööd alustada.

Soovime teile edu ja loodame, et ühel päeval pole tema nime ees enam number kaks, vaid juba number üks.

See kõlab hästi! Aitäh!