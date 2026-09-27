Naiste käsipallikoondise treener: välismaal mängimine annab palju juurde

Naiste käsipallikoondise treeningnädal kulmineerus kahe kontrollmänguga Soome klubi Helsingi Atlasega. Eesti koondis jäi mõlemas mängus kindlalt peale, laupäeval kümne ja pühapäeval 14 väravaga.

"Saime peaaegu oma parima koosseisu kokku, saime teha neid asju, mis on vaja kuu aja pärast toimuvaks Kosovo MM-valiksarja mängudeks," rääkis peatreener Ergo Rohi. "Aga mõned puudujad ja puudused meil ikkagi on. Mõned probleemid, millega tuleb tööd ja vaeva näha, aga suures pildis võib rahul olla ja pilt läheb iga päevaga aina paremaks."

Kokkumäng sujub peatreeneri sõnul aina paremini, kuigi välismaal ja koduliigas mängivate koondislaste vahel teatud erinevusi esineb. Kuus koondislast mängib praegu piiri taga ning Rohi innustab teisigi samas suunas vaatama.

"Kõvasti, kõvasti meie mängijad saavad sellest juurde. Isegi need mängijad, kes Soome lähevad mängima, juba treeningmahuga saavad nii palju mahtu ja oskusi juurde, et lähevad iga päevaga aina paremaks," rääkis treener. "See on hädavajalik, et meie mängijad mängivad välisliigades ja rõõm on tõdeda, et meie parimad välismängijad mängivad juba päris korralikes klubides."

Koondise liider Alina Molkova mängib kolmandat aastat ühes maailma tugevaimas liigas, Rumeenias. Koondise laagris nähtu lisas veendumust, et naiskonna mäng on tõusuteel. "Alguses oli raske, sest kõikidel on oma stiil, oma liikumine. Proovisime kokku leppida, kuidas teeme kaitses ja rünnakul. Saime päris hästi hakkama. Me mängime juba neli-viis aastat koos, meil ei ole liiga palju probleeme," rääkis mängujuht.

Koondise MM-valikmängud Kosovoga toimuvad oktoobri lõpus.