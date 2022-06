Kontaveit langes koha võrra, Kanepi ja Lajal taas tõusid

Naiste maailma edetabelit juhib endiselt Iga Swiatek (8576). Poolatari järel tõusis teisele kohale tuneeslanna Ons Jabeur (4340), kes edestab 34 edetabelipunktiga Kontaveiti (4306). Kontaveidi langemine on tingitud asjaolust, et eelmisel aastal mängis ta Eastbourne'i turniiri finaalis, aga sel aastal jättis eestlanna turniiri tervise tõttu vahele, mistõttu ei saanud ta edetabelipunkte kaitsta.

Esikümnes rohkem muudatusi polnud. Kontaveidi järel on neljandal ja viiendal kohal Paula Badosa (4245) ja Maria Sakkari (4205). Esikümnesse kuuluvad veel Arina Sabalenka (4046), Karolina Pliškova (3777), Danielle Collins (3255), Jessica Pegula (3156) ja Garbine Muguruza (3015).

Kaia Kanepi tõusis teist nädala järjest koha võrra ning on nüüd 38. kohal (1297). Eestlannast koha võrra kõrgemal on prantslanna Alize Cornet (1311) ning tema järel on kõigest punkti kaugusel ameeriklanna Shelby Rogers (1296).

Meeste maailma edetabelis tõusis 19-aastane Mark Lajal viis kohta ning on nüüd 664. kohal, mis on ühtlasi tema karjääri kõrgeim positsioon. Tuhande parema seas on veel kaks eestlast: Daniil Glinka (ATP 872.) ja Jürgen Zopp (ATP 962.), kes mõlemad langesid koha võrra.

Daniil Medvedev (7955) kaotas küll 205 punkti, kuid on jätkuvalt meeste maailma edetabeli liider. Venelasele järgnevad Alexander Zverev (7030), Novak Djokovic (6770) ja Rafael Nadal (6525). Viiendale kohale tõusis Stefanos Tsitsipas (5150), kes möödus Casper Ruudist (5050). Esikümne lõpetavad Carlos Alcaraz (4890), Andrei Rubljov (3870), Felix Auger-Aliassime (3760) ja Hubert Hurkacz (3735).