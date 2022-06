Kontaveiti hakkab juhendama endine Kerberi ja Raducanu treener

45-aastane Beltz on eelkõige tuntud endise maailma esireketi Angelique Kerberi treenerina, tema käe all võitis sakslanna 2016. aastal nii Austraalia kui USA lahtised, lisaks jõudis veel Wimbledonis, Rio olümpial ja WTA aastalõputurniiril finaali. Kerberit on Beltz treeninud neljal erineval perioodil, viimati eelmisel aastal, kirjutab Kontaveidi kodulehekülg.

Vahepeal juhendas Beltz ka horvaatlannat Donna Vekicit, kes nende koostöö ajal jõudis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 19. kohale. Eelmise aasta novembris lõi Beltz käed mullu üllatuslikult USA lahtised võitnud 19-aastase briti Emma Raducanuga, kuid see koostöö lõppes aprillis.

Kontaveit ja Beltz alustavad ühiseid treeninguid juba pühapäeval ja praeguste plaanide kohaselt sõidavad nad peagi Inglismaale, kus 27. juunil algab Wimbledoni suure slämmi turniir.

Eestlanna koostöö eelmise treeneri Dmitri Tursunoviga katkes, kuna viisaprobleemide tõttu ei olnud treeneril võimalik temaga igal pool kaasas käia, Kontaveit tundis, et vajab treenerit, kes on temaga võistlustel kaasas. "Tahan tänada Dmitrit väga eduka koostöö eest, nautisime koos mitmeid häid võite," sõnas maailma teine reket.