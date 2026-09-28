Lucas Leok tuli teist aastat järjest Saksamaa meistriks

Kõige tugevamas MX Masteks klassis oli Jörgen-Matthias Talviku viimase sõidu keskel veel hooaja kokkuvõttes kolmandat kohta võtmas, kuid siis lõpetas tsikkel tööpäeva ja leppida tuli neljanda kohaga. MX2 klassis tuli hooaja kokkuvõttes teiseks Sebastian Leok ja 125cc klassis tuli Saksamaa meistriks Lucas Leok, vahendab Msport.ee.

MX Masters klassis oli Jörgen-Matthias Talviku hooaja kokkuvõttes võitlemas kolmanda koha eest soomlase Jere Haavistoga. Talvikul oli viimasele etapile minnes Haavisto ees vaid ühepunktiline edumaa. Ajasõidus oli soomlane hollandlase Roan van de Moosdijki järel teine. Talviku sõitis välja kolmanda ringiaja. Meie värske rahvustekrossi koondise uus liige Kaarel Tilk oli ajasõidus 20.

Esimeses võistlussõidus ei õnnestunud Talvikul kohapealt kõige paremini liikuma saada, kuid tänu sisekurvile võttis ta sisse viienda koha. Õnneks oli Haavisto mõned kohad tagapool ja Jörgen-Matthiasel võimalus edumaaad suurendada. Talviku oli sõidu alguses väga kiire ning paari ringi jooksul tõusis ta kolmandaks.

Ta jätkas suurepäraselt, püüdis kinni ka Tom Kochi ja peagi oligi sakslasest juba möödas. Sõidu liider van de Moosdijk oli selleks hetkeks juba kümne sekundi kaugusel ja teda püüda polnud enam võimalik. Talviku lõpetas sõidu hollandlase järel teisena ja suurendas enne kahte viimast sõitu edumaa viiendana lõpetanud Haavisto ees seitsmele punktile. Kolmandana lõpetas šveitslane Kevin Brumann. Tõusvas joones liikunud Tilk oli 12.

Teises sõidus tegi Talviku superstardi ja ta võttis sisse esikoha, kuid esimesel hüppel läks tsikkel käest ja ta elas üle hirmuäratava kukkumise. Õnneks suutis sõitu jätkata ja hakkas konkurente viimaselt kohalt püüdma. Talviku suurim konkurent Haavisto tegi aga ilusa alguse ja asus peagi teisele kohale. Jörgen-Matthias hakkas ring-ringilt kohta parandama, tegi lõpuks hirmkõva sõidu ja lõpetas kuuendana. Esikoha teenis van de Moosdijk, teine oli Haavisto ja kolmas Tom Koch. Kaarel Tilk lõpetas sõidu 15. kohal.

Enne viimast sõitu oli Talvikul ja Haavistol võrdselt punkte ja otsustavaks sai päeva viimane start. Kahjuks Talvikul start kõige paremini ei õnnestunud ja Jörgen-Matthias oli seitsmendal kohal, kohe tema ees aga Haavisto. Kui tavaliselt on meie mees esimestel ringidel väga kiire, siis seekord ei õnnestunud tal kohe ettepoole liikuda ja hoopis Haavisto suutis kaks möödasõitu teha ning neljandale kohale tõusta.

Mõne ringi järel oli soomlane juba teisel kohal ja olukord nägi Talviku jaoks üsna halb välja. Vaikselt hakkas aga Talviku ettepoole liikuma ja poolel sõidumaal oli ta tõusnud kolmandaks. Seejärel hakkas ta järgi tulema ka Haavistole, kellel ei olnud Talviku kiirusele enam midagi vastu panna. Jörgen-Matthias tõusis teiseks ja kõik näiski meie mehe kasuks minema.

Kahjuks siis tabas aga Talvikut totaalne ebaõnn, tema tsikkel jäi seisma ja sellega oligi Jörgen-Matthiase sõit sõidetud ning sinna läks ka hooaja kokkuvõttes kolmas koht. Ilusa sõidu tegi Tilk, kes saavutas viienda koha. Sõidu võitis van de Moosdijk, teine oli Haavisto ja kolmas Tom Koch.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 75 punktiga van de Moosdijk, teine oli 60 punktiga Haavisto ja kolmas 55 punktiga Koch. Talviku sai 37 punktiga kaheksanda koha ja Tilk 31 punktiga üheksanda koha. Meistriks tuli 479 punktiga van de Moosdijk, teine oli 375 punktiga Koch ja kolmas 333 punktiga Haavisto. Viimase sõidu katkestanud Talviku jäi 311 punktiga neljandaks. Tilk tuli 115 punktiga 14. kohale.

Lucas Leok tuli teist aastat järjest Saksamaa meistriks

125cc klassis läks viimasele etapile sarja liidrina Lucas Leok. Ajasõidus näitas parimat kiirust Lucase konkurent tiitlile šveitslane Emil Ziemer, kes oli Leokist 17 punkti kaugusel enne viimaseid sõite. Teise ringiaja sõitis välja Leok, kaotust Ziemerile oli 0,3 sekundit. Head kiirust näitas ka Aston Allas, kes kolmanda stardikoha valiku endale tagas. Marten Raud oli ajasõidus 16. ja Enri Lustus 27.

Esimeses sõidus võttis Leok sisse teise koha Ziemeri järel, kolmas oli Raud ja nende seljataga kohe Allas. Ziemer ja Leok hakkasid teistel sõidu edenedes eest ära liikuma. Lucasel šveitslasega esikoha peale sõitma minna polnud otsest vajadust ning ta tegi targa sõidu ja tuli finišisse teisena. Kolmandana lõpetas sõidu hollandlane Timo Heuver. Tugeva sõidu teinud Allas oli neljas, Raud lõpetas sõidu kümnenda ja Lustus 28. kohaga. Enne viimast sõitu oli Leoki edumaa Ziemeri ees 14 punkti.

Otsustavat sõitu alustas Lucas väga hea stardiga ja esimeselt ringilt tuli ta tagasi kolmandana Heuveri ja Ziemeri järel. Ziemer tõusis peagi liidriks, kuid midagi hullu sellest polnud. Selline järjekord sobis Leokile hästi ja taas tuli teha tark sõit ning tiitli kindlustamiseks ettepoole vägisi tõusta polnud vajalik.

Sõidu teises pooles kukkus liidrikohal sõitnud Ziemer ja sellega oli sisuliselt ka tiitliheitlus otsustatud Leoki kasuks. Kui sõidu lõpuni jäi veel mõned minutid, võttis Leok ette ka Heuveri, kes oli juba väsimuse märke näitamas. Lucas suutiski möödasõidu teha, magusa võidu võtta ja koos sellega ka Saksamaa motokrossi meistriks tulla klassis 125cc. Ziemer tõusis lõpuks teiseks ja Heuver tuli finišisse kolmandana. Taas tegi ilusa sõidu Allas, kes oli neljas. Raud lõpetas sõidu 15. ja Lustus 21. kohal.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 47 punktiga esikohale, samade punktidega jäi teiseks Ziemer. Poodiumi kolmandale astmele tõusis 40 punktiga Heuver. Ilusa nädalavahetuse teinud Allas tuli 36 punktiga neljandale kohale, Raud 17 punktiga 12. kohale ja Lustus sai 25. koha. Alles eelmisel aastal 85cc klassis Saksamaa meistriks tulnud Leok krooniti oma debüüthooajal 125cc klassi meistriks 283 punktiga. Ziemer tuli 266 punktiga teiseks ja Heuver 164 punktiga kolmandaks. Allas tõusis tänu tugevale etapile hooaja kokkuvõttes 95 punktiga 11. kohale.

Sebastian Leok tuli hooaja kokkuvõttes teiseks

MX2 klassis oli viimasel etapil rajal kolm eestlast ja ajasõidus kuulusid nad kõik B-gruppi. Meie kiireim oli Sebastian Leok, kes sõitis välja kolmanda aja, kohe tema seljataga neljas oli Richard Paat. Romeo Pikand lõpetas ajasõidu 11. kohal. Kiireima ringiaja sõitis grupis välja soomlane Saku Mansikkamäki. Teises grupis oli kiireim klassi esikoha juba kindlustanud taanlane Nicolai Skovbjerg.

Esimeses võistlussõidus tegi Sebastian Leok väga hea stardi ja esimeste kurvide järel oli ta neljandal kohal. Esimesele täispikale ringile minnes lasi ta endast üsna lihtsalt välikurvist mööda Mansikkamäki ja sõitu tuli jätkata viiendana. Sebastian tõusis üsna pea aga tagasi neljandale kohale, kui teisel kohal sõitnud hollandlane Smulders kukkus. Leok võttis seejärel sihtmärgiks kolmandal kohal liikunud Keesi, kelle ta poolel sõidumaal kinni püüdis ja seejärel ka mööda sõitis. Esimesed kaks Skovbjerg ja Mansikkamäki olid selleks ajaks juba kaugele eest ära sõitnud ning Sebastian tuli finišisse kolmandana. Ajasõidus head kiirust näidanud Richard Paat ei suutnud stardist ettepoole saada ja tal tuli tagant liikuma hakata. Sõidus tegi Paat palju möödasõite ja lõpetas 14. kohal. Romeo Pikand lõpetas sõidu 27. kohal.

Teist sõitu alustas Sebastian taas korraliku stardiga, kuid kohe sõidu alguses möödasõidu üritusel põrkas ta konkurendiga kokku ja mõlemad kukkusid ning Leok pidi sõitu jätkama viimaselt kohalt. Leok suutis lõpuks viieteistkümnendale kohale tõusta. Tänavuse hooaja ühe ilusaima sõidu tegi Paat, kes kerkis alguse teise kümne positsioonilt lõpuks seitsmendaks. Pikand lõpetas sõidu 24. kohal.

Kolmandat sõitu alustas Sebastian Leok hea stardiga ja ta tõusis kiirelt kolmandale kohale ning ring hiljem oli ta juba teine. Kuna sarja kiireim mees Skovbjerg stardis kukkus, siis oli võimalus ka esikohta püüdma minna. Leok võttiski liidrikohal sõitnud Reichli sihtmärgiks ja suutis ta sõdu keskel kinni püüda ja ka mööda sõita.

Samal ajal oli vägevalt rajal liikumas ka Paat, kes esikümne piirilt aina ettepoole liikus ja sõidu lõpus juba kolmandale kohale tõusis. Sõidu lõpus lähenes Leokile suure kiirusega teisele kohale tõusnud Skovbjerg, kuid Leok suutis kohta hoida ja võitis sõidu. Karjääri ühe parima sõidu teinud Paat jõudis finishisse kolmandana. Pikand lõpetas viimase sõidu 19. kohal.

Etapi kokkuvõttes tuli esikohale 72 punktiga Skovbjerg, teine oli 62 punktiga Mansikkamäki ja kolmas 51 punktiga Sebastian Leok. Paat teenis 41 punktiga seitsmenda koha ja Pikand kahe punktiga 23. koha. Hooaja kokkuvõttes oli parim 476 punktiga Skovbjerg. Leok kindlustas teise koha 334 punktiga ja kolmas oli 287 punktiga Mansikkamäki. Paat tõusis 93 punktiga 17. kohale.

85cc klassi ajasõidus oli esikolmik justkui Eesti meistrivõistlustel. Kaks kiireimat olid Läti vennad Patriks ja Martins Cirulised ning kolmandana aja sõitis välja Robin Robert Mooses. 16. oli ajasõidus Laur Kallikorm, Kristofer Valk oli 21. ja Robin Arukase 25.

Mooses alustas avasõitu hästi ja esimesele täispikale ringile läks ta kuuendana. Robin Robert tegi seejärel kohe kaks möödasõitu ning tõusis neljandaks. Seejärel kukkus sõidu liider Patriks Cirulis ja Mooses tõusis Martins Cirulise ja britt Harry Dale'i järele kolmandaks. Mooses oli rajal heas hoos ning ta suutis üsna pea juba teisele kohale tõusta. Esikohal liikunud Cirulise vastu mingit rohtu polnud, Martins võitis sõidu ja kindlustas endale sellega ka tänavuse tiitli. Moosesel tuli sõidu lõpus kõvasti vaeva näha, et Dale'i enda seljataga hoida, sellega sai ta õnneks hakkama ja tasuks teine koht. Kallikorm lõpetas sõidu 15. kohal ja Arukase 19. kohal. Sõit ebaõnnestus Valkil, kes pidi leppima 28. kohaga.

Teises sõidus tegi Mooses üsna hea stardi ja ta oli kohaselt esiviisikus, kuid kohe sõidu alguses tekkisid probleemid tsikliga ja sõit jäigi pooleli. Paremini ei läinud ka meie teistel poistel ja keegi punktikohale ei jõudnud. Kallikorm lõpetas sõidu 22. kohal, Valk 24. kohal ja Arukase katkestas sõidu. Esikoha teenis Martins Cirulis, teine oli Patriks Cirulis ja kolmas Dale.

Etapi kokkuvõttes tuli Mooses 22 punktiga üheksandale kohale, Kallikorm kuue punktiga 21. kohale, Arukase kahe punktiga 22. kohale ja Valk sai 26. koha. Etapivõit kuulus 50 punktiga Martins Cirulisele, teine oli 40 punktiga Dale ja kolmas 34 punktiga hollandlane Mike Pijnen. Hooaja kokkuvõttes tuli esikohale 266 punktiga Martins Cirulis, teise koha teenis 229 punktiga Dale ja kolmanda koha 224 punktiga Patriks Cirulis. Moosesel tuli hooaja jooksul sisse mitmeid ebaõnnestumisi ja tal tuli leppida 157 punktiga ning neljanda kohaga.