Wimbledoni kahekordne võitja pääses esimesest ringist edasi

Ligi kolm tundi kestnud matšis oli Murrayl avasetis raskusi oma mängu leidmisega, kuid järgmistes settides seis paranes ning Šotlane näitas kindlamat kätt.

Neljandas setis jäi Murray mitmel korral geimidega kaotusseisu, kuid viigistas mängu ja võitis viimased kaks geimi. Šotlane tegi mängus kõigest kaks topeltviga Duckworthi viie vastu.

Murray järgmine vastane on John Isner (ATP 24.).

