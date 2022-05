Kanepi pidi 18-aastase ameeriklanna paremust tunnistama

"Teadsin, et sellest tuleb raske mäng, ta võitis avaringis [Garbine] Muguruzat, keda ei ole kerge võita. Lisaks olen temaga varem mänginud, meil oli tasavägine matš, nii et teadsin, et ka sellest tuleb keeruline mäng," ütles 18-aastane Gauff mängujärgses intervjuus.

Kanepi murdis kohe Gauffi servi, aga kaotas seejärel viis geimi järjest. Siis sai Kanepi ühe murde tagasi ja võitis enda pallingugeimi nulliga, aga rohkem Gauff servil ei eksinud ja võitis avaseti 6:3.

Teise setis asus Gauff murdega 2:0 juhtima, aga Kanepi võitis siis kolm geimi järjest. Seitsmendas geimis murdis Gauff taas Kanepi servi ja sellest piisas, et lõpuks sett 6:4 võita.

Gauff servis mängu jooksul kuus ässa ja tegi viis topeltviga, Kanepi sai kirja nii kaks ässa kui kaks topeltviga. Äralöökidest teenis Kanepi 22 ja Gauff 20 punkti, lihtvigu kogunes Gauffil 13 ja Kanepil 29. Mängitud punktidest võitis Gauff 69 ja Kanepi 57.

Gauff realiseeris kümnest murdevõimalusest viis, Kanepi suutis üheksast murdepallist ära kasutada kolm.

Kaia Kanepi – Coco Gauff:

Enne mängu:

36-aastane Kanepi alistas avaringis maailma kümnenda reketi, 2016. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Garbine Muguruza 2:6, 6:3, 6:4. See oli tema hooaja teine võit esikümnemängija üle, tänavustel Austraalia lahtistel sai ta jagu Arina Sabalenkast. Ühtlasi oli see Kanepi karjääri kümnes võit esikümnemängijate üle slämmiturniiridel.

Teises ringis sai Kanepi 6:4, 6:4 jagu brasiillanna Beatriz Haddad Maiast (WTA 48.). Viimati pääses Kanepi Prantsusmaa lahtistel teisest ringist edasi 2019. aastal, kui ta jõudis lõpuks kaheksandikfinaali.

Alles 18-aastane Gauff alistas avaringis 7:5, 6:0 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud kanadalanna Rebecca Marino (WTA 115.) ning oli teises ringis 6:1, 7:6 (4) parem belglanna Alison Van Uytvanckist (WTA 60.).

Endine juunioride maailma esireket Gauff jõudis eelmisel aastal Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali, see on tema seni ainus slämmiturniiride veerandfinaal. Kanepi on suure slämmi turniiridel seitsmel korral kaheksa parema sekka jõudnud, Pariisis on ta sellega hakkama saanud kahel korral – 2008. ja 2012. aastal.

Nii Kanepi kui Gauff on Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitjad – Kanepi võidutses seal 2001. ja Gauff 2018. aastal.

Kanepi ja Gauff on korra omavahel mänginud, eelmisel aastal Parmas peetud liivaturniiril jäi Gauff tasavägises mängus peale 7:6 (6), 7:6 (7). Gauff teenis seal enda karjääri teise WTA turniirivõidu.

Tänavu mängis Gauff enne Prantsusmaa lahtisi liival kolmel turniiril. Stuttgardi siseturniiril piirdus ta ühe mänguga, Madridis ja Roomas sai kaks võitu ja jõudis 16 parema sekka, aga Madridis pidi ta siis tunnistama Simona Halepi ja Roomas Maria Sakkari paremust.

Ka Kanepi mängis enne Prantsusmaa lahtisi liival kolmel turniiril. USA-s Charlestonis jõudis ta kaheksandikfinaali, seejärel kõrgeima kategooria WTA turniiril Madridis läbis ta edukalt kvalifikatsiooni, kuid pidi siis teises ringis tunnistama hilisema finalisti Jessica Pegula paremust. Üle-eelmisel nädalal mängis ta n-ö WTA Challengeril ehk WTA 125 kategooria turniiril, kus jõudis poolfinaali, aga kaotas seal ameeriklanna Claire Liule. Ühtekokku on Kanepi tänavu saanud 19 võitu, neist kümme liival.