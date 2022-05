ATP jättis Wimbledonile eelnevatele turniiridele edetabelipunktid alles

Meeste tennise katuseorganisatsioon (ATP) otsustas, et suvel Suurbritannias toimuvatel Queensi ja Eastbourne'i turniiridelt ei võeta edetabelipunkte ära.

ATP otsus on seotud Wimbledoni slämmiturniiri korraldajate (AELTC) ja Inglismaa tenniseliidu (LTA) otsusega keelata Venemaa ja Valgevene tennisistid aasta kolmandalt suure slämmi turniirilt. ATP on otsust kritiseerinud ning ühe võimaliku karistusmeetmena võib katuseorganisatsioon slämmiturniiri eest edetabelipunkte mitte jagada. ATP lõplik otsus on veel selgumisel.

Küll aga kinnitas ATP, et edetabelipunktid jäetakse alles Queensi ja Eastbourne'i turniiridele. Otsus langetati pärast arutelusid mängijate ja turniiride korraldajatega. Naiste katuseorganisatsioon (WTA) peab veel avaldama oma seisukoha enne Nottinghami, Birminghami ja Eastbourne'i turniire.

Wimbledoni osavõtunimekiri on nüüdseks suletud, kuid AELTC ei avalda seda enne 3. juunit, sest nad on lubanud oma keeldu ümber hinnata juhul kui olukord Ukrainas peaks oluliselt muutuma.

Hetkeseisu põhjal ei saa Wimbledonis osaleda näiteks meeste maailma teine reket Daniil Medvedev ja seitsmes reket Andrei Rubljov ning nimekamatest naismängijatest Arina Sabalenka (WTA 7.) ja Viktoria Azarenka (WTA 15.).

Tänavune Wimbledon algab 27. juunil ja kestab 10. juulini.