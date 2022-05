Wimbledoni otsust kritiseerisid ka Nadal, Djokovic ja Murray

20-kordne slämmiturniiride tšempion Djokovic võrdles olukorda enda paari kuu taguse juhtumiga, kui jaanuaris ei lubatud tal mängida Austraalia lahtistel, sest ta pole vaktsineeritud koroonaviiruse vastu.

"See pole küll sama asi, aga olles ise selle aasta alguses midagi sarnast läbi elanud - on masendav teada, et sa ei saa mängida," ütles Djokovic. "Jään endiselt oma seisukoha juurde, et ma ei toeta (Wimbledoni) otsust," lisas ta.

Wimbledoni otsuse tõttu ei saa turniiril osaleda näiteks venelasest maailma esireket Daniil Medvedev ja tema kaasmaalane Andrei Rubljov (ATP 8.). Samuti jääb eemale eelmise aasta Wimbledoni poolfinalist Arina Sabalenka (WTA 4.).

"See pole nende (Vene ja Valgevene tennisistide) süü, mis praegu sõjas toimub," sõnas Nadal. "Mul on neist kahju. Wimbledon lihtsalt tegi oma otsuse ise, valitsus neid seda tegema ei sundinud."

Otsust kritiseeris ka kahekordne Wimbledoni võitja Murray, kuid tema arvates olukorrale õiget lahendust pole.

"Ma ei toeta mängijatele mängukeelu panemist," ütles Murray. "Aga arvan, et õiget lahendust pole. Olen rääkinud mõne Venemaa mängijaga, olen rääkinud mõne Ukraina mängijaga," jätkas ta.

"Mul on väga kahju nende mängijate pärast, kes ei tohi mängida, ja saan aru, et see tundub nende jaoks ebaõiglane. Kuid ma tean ka mõnda inimest, kes Wimbledonis töötab, ja tean, kui raskel positsioonil nad olid," lisas Murray.