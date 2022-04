Ukrainlanna: venelased, kes on avalikult sõja vastu, peaksid saama Wimbledonis mängida

Ukraina tennisetäht Elina Svitolina ütles, et need Venemaa ja Valgevene tennisistid, kes avalikult võtavad sõna sõja vastu, peaksid tema arvates saama Wimbledonis mängida.

Aasta kolmanda suure slämmi turniiri ehk Wimbledoni korraldajad teatasid kolmapäeval, et seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ei luba nad tänavusele turniirile ei Venemaa ega ka Venemaa liitlase Valgevene tennisiste. Lisaks ei luba Inglismaa tenniseliit venelasi ja valgevenelasi ühelegi Suurbritannias peetavale turniirile. Need otsused tekitasid tennise katuseorganisatsioonides kõvasti pahameelt. Seni on nii ATP, WTA kui ITF lubanud venelastel ja valgevenelastel mängida, aga neutraalse lipu all. Nii ATP kui WTA nimetasid Wimbledoni otsust ebaausaks ja diskrimineerivaks.

"Me ei taha, et neile mängimine täielikult ära keelataks," ütles Svitolina BBC-le. "Kui mängijad ei võta Venemaa valitsuse vastu sõna, siis on õige asi neil mängimine ära keelata."

"Me tahame lihtsalt, et nad räägiksid, kas nad on koos meie ja ülejäänud maailmaga või Venemaa valitsusega. See on minu jaoks põhiline," jätkas Svitolina. "Kui nemad ei ole seda valitsust valinud, siis oleks aus lubada neil mängida ja võistelda."

Svitolina lisas, et ei nõustu ATP ja WTA reaktsiooniga Wimbledoni otsuselt, öeldes, et katuseorganisatsioonid pole praeguses olukorras piisavalt tegutsenud.

Kolmapäeval avaldas Svitolina pika kirja, kus palus tenniseorganisatsioonidelt tegutsemist. "Nõuame, et WTA, ATP ja ITF teeksid niimoodi, et Venemaa ja Valgevene tennisistid vastaksid kolmele küsimusele: kas toetate Venemaa ja Valgevene sissetungi Ukraina territooriumile ja selle tagajärjel alanud sõda; kas toetate Venemaa ja Valgevene sõjalist tegevust Ukrainas ning kas toetate Putini ja Lukašenka režiimi," kirjutas Svitolina.

"Näeme, et erinevatele Venemaa inimestele määratakse sanktsioone. Miks peaks tennis sellest erinema?" arutles ta BBC-ga vesteldes.

Svitolina perekond ja sõbrad on endiselt Ukrainas ning ukrainlanna tunnistas, et seetõttu on tal raske tennisele keskenduda. Svitolina võttis mängupausi, et seljavigastust ravida, aga lisaks polnud ta ka vaimselt valmis mängima. "Venemaa tennisistid saaksid ka palju enamat teha. Võin ühe käe sõrmedel kokku lugeda need Venemaa ja Valgevene mängijad, kes on tulnud ja küsinud, kuidas läheb minul, kuidas läheb mu perekonnal ja kas nad on turvalises kohas," avaldas Svitolina. "Seetõttu tekitab see olukord minus kurbust. See, kuidas Venemaa ja Valgevene mängijad on käitunud, on väga kurb. Oleme kolleegid, kes näevad pea igal nädalal. See on väga šokeeriv, kui kiiresti nad muutusid."