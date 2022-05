Wimbledon: ATP ja WTA reaktsioon on ebaproportsionaalne

"Mõistame, et on erinevaid arvamusi seoses meie otsusega mitte lubada sel aastal mängima Venemaa ja Valgevene tennisiste. Kuna Ühendkuningriigi valitsus on võtnud positsiooni püüda vähendada Venemaa globaalset mõju, ei saanud me lubada automaatset kvalifitseerumist edetabeli alusel. Oleme endiselt seisukohal, et tegime ainuõige otsuse," seisis Wimbledoni avalduses. "Nagu oleme ka varem öelnud, kaalusime hoolikalt erinevaid faktoreid. Võttes aluseks valitsuse juhendi, jõudsime kahe kindla seisukohani, mille alusel see otsus tehti."

"Me ei olnud valmis astuma samme, mis võinuks mängijaid või nende perekondi ohtu seada. Usume, et igalt asjassepuutuvalt mängijalt kirjaliku deklaratsiooni nõudmine turniirile pääsemiseks olnuks suur risk," jätkasid korraldajad. "Lisaks ei soovi me, et edu või osalemist Wimbledonis saaks kasutada osana Venemaa propagandas. Nagu teada, on Venemaa riigimeedia varemgi kasutanud sportlikku edu enda narratiivi edastamiseks."

"Oleme äärmiselt pettunud, et ATP, WTA ja ITF otsustasid Wimbledoni edetabelipunktideta jätta," lisasid korraldajad. "Meie hinnangul on nende reaktsioon ebaproportsionaalne, võttes arvesse seda erakordset ja ekstreemset olukorda, milles me kõik oleme. Lisaks kahjustab nende otsus kõiki mängijaid. Kaalume nüüd enda võimalusi ja peame läbirääkimisi ka teiste slämmiturniiridega."

Lisaks ATP-le ja WTA-le teatas ka rahvusvaheline tenniseliit (ITF), et punkte ei jagata ka juunioridele ega ratastoolitennisistidele.

Wimbledoni punktideta jätmine tähendab, et mullu sealsel murul triumfeerinud maailma esireket Novak Djokovic kaotab 2000 punkti ja langeb tabelis esikohalt, praeguse seisuga kerkiks uueks esinumbriks venelane Daniil Medvedev.