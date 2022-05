Ukraina tennisist Wimbledoni punktideta jätmisest: häbiväärne päev tennises

"Öelda, et olen ATP-s pettunud, on pehmelt öeldud," kirjutas tänavuse aasta alguses karjäärile joone alla tõmmanud Serhi Stahhovski. "Poleks kunagi oodanud, et keegi võiks ühel poolel seista sissetungijate ja mõrvaritega. Aga tundub, et isegi mu kaasmängijad tunnevad kaasa sissetungijatele ja kaasosalistele Venemaalt ja Valgevenest. 85 päeva jooksul pole need mängijad suutnud Ukrainasse sissetungi selgesõnaliselt hukka mõista. Häbiväärne päev tennises."

"Samal ajal kui ATP otsustas Wimbledonilt punktid ära võtta, hävitas Venemaa sõjavägi kultuurimaja Lozovas," jagas Stahhovski videot pommitamisest.

ATP otsust jagas enda Telegrami kanalis ka Kremli esipropagandist Vladimir Solovjov. "Ilmselt Solovjov ei vaja mingit tutvustamist, ta on Venemaa propaganda hääl. Ja mis värsket uudist ta jagab?" küsis Stahhovski, juures foto Solovjovi postitusest. "Et ATP võttis Wimbledonilt edetabelipunktid, kuna viimane keelas Venemaa ja Valgevene mängijatel osalemise."

"Hästi tehtud, ATP ja WTA, tegite Venemaa esipropagandisti õnnelikuks, et Wimbledonilt punktid ära võtsite," kirjutas samuti kodumaa kaitsele asunud endine tennisist Aleksandr Dolgopolov. "Ilmselt levitab seda ka ülejäänud Venemaa propagandamasin. Väga halb otsus. Kahel toolil korraga ei saa istuda."

"Sellel on põhjus, miks Wimbledon on üks tuntumaid tenniseturniire. Punktidega või punktideta, on asju, mis on tennisest suuremad ja nendel rasketel aegadel seisab Wimbledon õigel poolel," tänas Dolgopolov. "Mis puutub ülejäänutesse, siis see on nende valik."