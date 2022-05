Medvedev Wimbledoni otsusest: ühest küljest mõistan, teisalt on see ebaaus

"Ühest küljest ma mõistan seda ja teisest küljest leian selle olevat ebaausa. See on keeruline situatsioon, sest loob pretsedendi ja paneb teiste võistluste korraldajad ebamugavasse olukorda," kommenteeris Medvedev Šveitsi väljaandele Tribune de Geneve.

Wimbledoni korraldajate otsust on juba jõudnud kritiseerida mitmed tenniseorganisatsioonid eesotsas ATP ja WTA-ga, samuti paljud mängijad. "Kuhu seada piir? Millised on need reeglid, mis viivad võimaliku eemaldamiseni?" küsib Medvedev.

"Olles asja arutanud ATP-ga, siis meie, tennisemängijad, näeme endid iseenda tööandjana. Hetkel on Ühendkuningriigis õigus töötada iseendale tööd andvatel venelastel. Nii et kui mul oleks võimalus Wimbledonis mängida, siis oleksin rõõmus. Kui mitte, siis lepin sellega."

Tänavune Wimbledoni tenniseturniir peetakse 27. juunist 10. juulini. Kui venelased ega valgevenelased turniirile peale ei saa, võib näiteks ATP turniiri eest edetabelipunkte mitte jagada.