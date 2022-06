Serena Williams ja Roger Federer langevad Wimbledoni järel edetabelist välja

Wimbledoni suure slämmi tenniseturniiri korraldajad avaldasid osalejate nimekirjad, kust lisaks venelastele ja valgevenelastele on nimekatest mängijatest puudu ka pikalt väljakuilt eemal olnud õed Serena ja Venus Williams ning Roger Federer.

40-aastane Serena Williams vigastas mullu Wimbledoni avaringis esimese seti keskel jalga ja pidi matši pooleli jätma. Sellest saadik on Williams võistluskarussellilt eemal olnud. Kevadel ta küll vihjas, et plaanib Wimbledoniks naasta, kuid osalejate nimekirjas teda pole. Maailma edetabelis on Williams langenud küll 276. reale, kuid ta saanuks kasutada n-ö kaitstud edetabelikohta ehk seda, mis tal oli vigastuse ajal – kaheksandat.

Veel on võimalik, et Williams palub korraldajatelt vabapääset, aga suure tõenäosusega ta seda ei tee. Kui Williams jääbki Wimbledonist kõrvale, langeb ta ka maailma edetabelist välja, sest Wimbledoniga kaovad tema viimased edetabelipunktid.

Sama saatus ähvardab ka endist maailma esireketit Roger Federeri. 40-aastane šveitslane mängis samuti viimati eelmise aasta Wimbledonis ja on praeguseks langenud edetabelis 47. kohale. Kaheksal korral Wimbledoni võitnud Federer on pidanud käima mitmel põlveoperatsioonil ning on kindlalt lubanud mängida sügisel Laver Cupil.

Paari nädala pärast 42-aastaseks saav Venus Williams on edetabelis langenud 529. reale, tema mängis viimati mullu augusti lõpus Chicagos ega pole öelnud, kas või millal teda taas võistlemas näeb.

Kuna Wimbledon ei luba Ukraina sõja tõttu tänavu mängima Venemaa ja Valgevene tennisiste, võid Kaia Kanepi tõusta asetatud mängijate sekka. Praegu on Kanepi nimekirjas 36. naisena, kuid asetused paneb Wimbledon paika 27. juunil algava turniiri eelnädalal ning teeb seda vastavalt edetabelikohtadele. Kuna mitmed mängijad jäävad eemale, võib Kanepi, kes peaks uuel nädalal kerkima 39. kohale, mahtuda 32 asetatud naise sekka.

Naiste hulgast kasutasid põhitabelisse pääsemiseks kaitstud edetabelikohta kolm mängijat: ameeriklanna Sofia Kenin (vigastuseelne edetabelikoht oli 5.), belglanna Kirsten Flipkens (97.) ja itaallanna Elisabetta Cocciaretto (113.)