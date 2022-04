WTA Wimbledoni otsusest: oleme äärmiselt pettunud

"WTA mõistab hukka Venemaa käitumise ja provotseerimata sissetungi Ukrainasse," algas WTA pressiteade. "Kuid sellest hoolimata oleme äärmiselt pettunud Wimbledoni korraldajate (AELTC) ja Inglismaa tenniseliidu (LTA) otsuses keelata individuaalsportlastel, kes on Venemaalt ja Valgevenest, osaleda tänavustel muruturniiridel Suurbritannias."

"WTA üks põhiprintsiipe on, et individuaalsportlased võivad profiturniiridel osaleda enda tulemuste alusel ja ilma igasuguse diskrimineerimiseta. Selle põhimõttega on nõustunud ka AELTC ja LTA. Ka nende enda ning slämmiturniiride reeglites on kirjas, et diskrimineerimine pole lubatud," jätkus WTA avaldus. "Nagu WTA on korduvalt öelnud, ei tohiks individuaalsportlasi karistada või keelata neil võistelda selle alusel, kust nad pärit on või mis otsuseid on teinud nende kodumaade valitsused. Sellistel alustel sportlaste diskrimineerimine pole aus ega õigustatud. WTA jätkab diskrimineerimise vastu võitlemist ning hoolitseb selle eest, et kõik meie sportlased saaksid osaleda turniiridel, kuhu nad on kvalifitseerunud."

"Hindame oma järgmisi samme ja otsustame, mida selle otsuse suhtes ette saab võtta," lõpetati teade.

Wimbledoni keeld mõjutab rohkem just naistennisiste. Näiteks praegune maailma neljas reket, valgevenelanna Arina Sabalenka jõudis mullu Wimbledonis poolfinaali, aga nüüd ei saa neid punkte kaitsma minna. Top20 seast ei saa Wimbledonis mängida veel ka venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 15.) ja valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 18.).

Esisajas on praegu venelannadest veel Darja Kasatkina (WTA 26.), Veronika Kudermetova (WTA 29.), Ljudmilla Samsonova (WTA 31.), Jekaterina Aleksandrova (WTA 39.), Varvara Gratšjova (WTA 73.), Anna Kalinskaja (WTA 75.), Kamilla Rahhimova (WTA 95.) ja Vera Zvonarjova (WTA 100.) ning valgevenelannadest Aliaksandra Sasnovitš (WTA 50.).