Wimbledoni keeldu kritiseerinud Sabalenka treenis uue hooaja eel Venemaal

Valgevene tennisist Arina Sabalenka ütles, et Wimbledoni mängukeeld venelastele ja valgevenelastele oli tema hinnangul mõttetu ega saavutanud midagi. Sabalenka kinnitas, et on sõjavastane, kuid samas ilmnes, et valgevenelanna treenis uueks hooajaks valmistudes ka Venemaal.

Möödunud suvel ei lubanud inglased Ukraina sõja tõttu Venemaa ja Valgevene tennisiste Wimbledoni ja sellele eelnenud turniiridele mängima. Karistuseks jätsid meeste profitenniseorganisatsioon (ATP) ja naiste tennise katuseorganisatsioon (WTA) Wimbledoni edetabelipunktideta, lisaks määrasid nii ATP kui WTA Inglismaa tenniseliidule miljoni dollari suuruse rahatrahvi.

"See on väga kohutav, sest keegi ei toeta sõda – mitte keegi," ütles edetabelis viiendal real paiknev Sabalenka Austraalia ajalehele The Age. "Aga probleem on selles, et peaksime sellest kõva häälega rääkima. Aga miks me peaksime seda iga nurga peal kuulutama? See ei aita ju midagi. Meil puudub selle situatsiooni üle kontroll."

"Olen väga pettunud, et ühtäkki on sport poliitikaga seotud. Me oleme lihtsalt sportlased, kes tegelevad enda alaga, muud midagi," jätkas Sabalenka, kelle sõnul tekitab neutraalse lipu all mängimine temas tunde, nagu poleks ta kuskilt pärit. "Me ei tegele poliitikaga. Kui me saaksime midagi teha, siis teeksime seda, aga meil puudub kontroll."

"Nad ei lubanud meil Wimbledonis mängida, aga mida see muutis? Mitte midagi. Nad (Venemaa – toim) jätkavad oma tegevusega ja see on selle olukorra kurb pool," lisas Sabalenka.

Inglismaa muruhooaja ajal oli Sabalenka hoopis kodus Miamis ja keskendus järgmistele turniiridele. Wimbledoni ei suutnud ta enda sõnul isegi telekast vaadata. "See oli väga keeruline aeg. Olin nende otsuses äärmiselt pettunud," tunnistas ta. "Mul oli Miamis väga tore, aga igatsesin Wimbledoni, sest sealne atmosfäär on alati imeline. Tunned, et sealsed inimesed tõesti armastavad tennist. Ja ma tundsin sellest puudust. Loodan, et saan seal sel aastal mängida. Aga kui nad meile jälle keelu määravad, siis mind ei huvita."

Inglismaa meedia kirjutas detsembri alguses, et tõenäoliselt tänavu lubatakse venelastel ja valgevenelastel siiski Wimbledonis ja sellele eelnevatel turniiridel mängida.

Sel nädalal Austraalias Adelaide'is mängiv Sabalenka rääkis pressikonverentsil, et valmistus uueks hooajaks Dubais, kuid jättis mainimata, et tegi osa ettevalmistusest ka Venemaal Ufas J-Pro tenniseakadeemias. Selle avaldas Ukraina tenniseliit sotsiaalmeedias, lisades hulganisti pilte, millelt on näha, et Sabalenka tõesti oli novembris-detsembris Ufas. "Valmistusin hooajaks Dubais, veetsin aega enda perekonna ja tiimiga. Tegin palju tööd. Ei midagi uut, igal hooajal samamoodi," ütles Sabalenka pressikonverentsil.

WTA no. 5 was asked in Adelaide about her mid-season, she mentioned only Dubai & said that everything was the same.



There are many pics of Aryna Sabalenka spending some time in November-December in Ufa (Russia, Bashkiria) pic.twitter.com/7zhSj2AwoG — Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) January 1, 2023

Ukraina tenniseliit tõi aga välja, et J-Pro kodulehel oli uudis, et Sabalenka tegi Austraalia lahtisteks valmistudes nende juures nädalase treeninglaagri, andis kohalikele mängijatele tundi ja osales auhinnatseremoonial. Üks uudistest olevat hiljem tenniseakadeemia kodulehelt kustutatud.

Russia's J-Pro tennis academy in Ufa published news about Sabalenka's "one-week" training block in Ufa to get ready for 2023 AO, master class for the local tennis players & her participation in the winners ceremony.



Later one of the news was deleted from the website pic.twitter.com/8xSlGa0gv0 — Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) January 1, 2023

Ukrainlased spekuleerisid, et põhjuseks, miks Sabalenka just Ufas käis, võis olla see, et tema kallim, endine Valgevene jäähokimängija Konstantin Koltsov liitus juunikuus Ufa hokiklubi Salavat Julajevi treeneritetiimiga. Ukraina tenniseliit tõi veel välja, et Koltsov on hokit mänginud koos Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga ning Salavat Julajevi hokiklubi juht on avalikult sõda toetanud, seistes mängu ajal plakatiga, kus oli okupatsiooni sümboliks saanud z-täht.