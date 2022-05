Ka WTA otsustas Wimbledoni eelturniiridele edetabelipunktid alles jätta

Wimbledoni eel on Inglismaal kolm WTA muruturniiri: Nottinghamis (WTA 250), Birminghamis (WTA 250) ja Eastbourne'is (WTA 500).

Wimbledoni korraldajaklubi AELTC ja Inglismaa tenniseliit (LTA) teatasid ligi kuu aega tagasi, et sõja tõttu Ukrainas ei luba nad Venemaa ja Valgevene tennisiste tänavu suvel Inglismaale mängima. Nii ATP kui WTA kritiseerisid inglaste otsust ja ähvardasid hooaja kolmanda slämmiturniiri edetabelipunktideta jätta.

BBC andmetel peaksid ATP ja WTA enda otsuse Wimbledoni edetabelipunktide kohta avaldama lähipäevil. Erinevate meediaväljaannete andmeil jätavad nii WTA kui ATP Wimbledoni edetabelipunktideta, tehes slämmiturniirist sisuliselt näidisturniiri.

Tennis on praegu üks väheseid alasid, kus Venemaa ja Valgevene sportlased saavad rahvusvaheliselt edasi võistelda, kuid peavad seda tegema neutraalsetena ehk mitte enda lipu all. Mitmed tipud on inglaste otsust kritiseerinud. "Ühest küljest ma mõistan seda ja teisest küljest leian selle olevat ebaausa. See on keeruline situatsioon, sest loob pretsedendi ja paneb teiste võistluste korraldajad ebamugavasse olukorda," kommenteeris maailma teine reket Daniil Medvedev. "Olles asja arutanud ATP-ga, siis meie, tennisemängijad, näeme endid iseenda tööandjana. Hetkel on Ühendkuningriigis õigus töötada iseendale tööd andvatel venelastel. Nii et kui mul oleks võimalus Wimbledonis mängida, siis oleksin rõõmus. Kui mitte, siis lepin sellega."

Ka Novak Djokovic ja Rafael Nadal on öelnud, et venelaste ja valgevenelaste eemalejätmine Wimbledoni slämmiturniirilt on ebaõiglane. "Nadal peab õigeid küsimusi esitama. Ta ei küsinud, kuidas sõda algas ja kes alustas. Ta küsis venelaste kohta. Tema leidis, et see on ebaõiglane. Mina ei arva nagu tema," sõnas rindel käinud endine Ukraina tennisist Serhi Stahhovski mai alguses ERR-ile. "Olen olnud ebaõiglases olukorras venelaste pommirahe all. Minu jaoks Venemaa ja Valgevene tipptennisistide seisukoha puudumine, kui asju ei nimetata õigete nimedega ega mõisteta tegusid hukka. See on minu jaoks probleem. Mitte see, et neid turniiridele ei lubata. Aga pigem see, et nad ei ütle avalikult välja, mis toimub."

LTA tegevjuht Scott Lloyd ütles, et nende ja Wimbledoni korraldajate otsus ei ole diskrimineeriv. "Mõistan, et tegemist on väga keerulise olukorraga ja see on tekitanud erinevaid arvamusi, aga arvestades toimuvat Ukrainas, tunnen, et tegime õige otsuse," ütles Lloyd BBC-le. "Ma ei arva, et diskrimineeriv on siin õige sõna. Peame töötama Ühendkuningriigi valitsuse koostatud juhendi piires ning meie ja mitmed teised spordialad nagu poks, kergejõustik ja mootorisport jõudsime kõik ühesuguse järelduseni."