Prantsusmaa lahtiste korraldajad Vene ja Valgevene tennisistidele võistluskeeldu ei pane

Kui vahepeal käisid jutud, et Venemaa ja Valgevene tennisistid võivad lisaks Wimbledonile eemale jääda ka Prantsusmaa lahtistelt, siis nüüd kinnitasid turniiri korraldajad, et neil sellist plaani pole.

Prantsusmaa tenniseliidu president Gilles Moretton sõnas, et kahe riigi sportlased saavad hooaja teisel suurel slämmil võistelda range neutraalsuse režiimi all.

"Seis ei ole muutunud. Tänaseks oleme kooskõlas kõigi Euroopa Liidu ja teiste allakirjutanud riikide spordiministeeriumide avaldusega, mille eesmärk on kehtestada Venemaa ja Valgevene sportlastele range neutraalne staatus," sõnas Moretton.

"Nii et pole lippu ega hümni. Punkt," lisas Morretton. "Selline on meie seisukoht ja me rakendame seda. Me ei hakka süvenema Ühenkuningriigi valitsuse otsusesse," rääkis ta.

Eelmisel nädalal kinnitasid Wimbledoni korraldajad, et seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse, nemad Venemaa ja Valgevene tennisiste tänavusele turniirile ei luba.

Nii naiste kui meeste profitennise katuseorganisatsioonid (WTA ja ATP) on Wimbledoni otsuse hukka mõistnud.