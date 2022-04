ATP: Wimbledoni otsus seab ohtliku pretsedendi

Meeste profitennise katuseorganisatsioon (ATP) pole rahul Wimbledoni otsusega keelata Venemaa ja Valgevene tennisistidel tänavusest turniirist osavõtmine. ATP rõhutas, et nende turniiridel tohivad venelased ja valgevenelased jätkuvalt neutraalse lipu all mängida.

"Mõistame rangelt hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja seisame solidaarsuses miljonite süütute inimestega, keda see sõda on mõjutanud," alustas ATP enda avaldust. "Meie spordiala tegutseb uhkelt teenete ja aususe põhimõtete järgi, kus mängijad võistlevad individuaalselt, et teenida ATP edetabeli alusel endale koht turniiridele. Usume, et Wimbledoni ja LTA ühepoolne otsus jätta Venemaa ja Valgevene mängijad eemale Suurbritannia muruväljakuturniiridelt on ebaõiglane ja võib seada ohtliku pretsedendi."

"Rahvuse alusel diskrimineerimine rikub ka Wimbledoniga tehtud kokkulepet, mille kohaselt selguvad turniiril osalejad ATP edetabeli alusel," jätkus ATP teade. "Edasine tegevuskäik selle otsusega seoses selgub siis, kui oleme konsulteerinud enda juhatuse ja liikmetega."

ATP lisas enda avalduses, et oluline on rõhutada, et Venemaa ja Valgevene tennisistid tohivad jätkuvalt ATP turniiridel mängida, kuid neutraalse lipu all, nagu ühiselt pärast sõja puhkemist otsustati.

Ka Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) ei paistnud brittide otsusega väga rahul olevat. "Wimbledoni korraldajate ja Inglismaa tenniseliidu tehtud otsus tõstatas mitmeid küsimusi, mida peame nüüd kõikide organisatsioonidega arutama," teatas ITF.