Tarmo Tiisler: telekapuldi dilemma ehk mõtteid Superliigast

Protestid jalkasõprade hulgas olnuks keevalised, tuld andnuks nii Gary kui Ott, aga 12 suurklubi oleksid raha lõhna peale ikkagi liiga ära teinud. Toore jõuga, pure business.

Oletame, et sellest liigast oleks tehtud üks aegade ägedamaid teletooteid. Suunatud globaalseks tarbimiseks nii USA-s, Hiinas, kui ka araabia naftariikides. Euroopas muidugi ka.

Minu küsimus on, kas meie, siin Eestis, hakkaksime seda vaatama? Meie, kes me oleme põhimõtteliselt ikkagi idee-, mitte raharahvas. Meie, kes me toetame väiksemaid ja astume alati ebaõiglusele vastu.

Ma isegi ei arutle siinkohal, kui palju mõjutab vaadatavust vaatamise tehniline lahendus, vanakooli telekanal vs voogedastusplatvorm. Hea küll, oletame, et mõni Eesti telekanal ostab Superliiga õigused ja me saaksime uut liigat vaadata nagu kõiki teisi telesaateid. Nagu me siiani oleme head jalkat vaadanud.

Nüüd oletame, et kolmapäeva õhtul pakub telekanal A meile valikut Euroopa tippklubide omavahelistest mängudest Superliigas. Kinnises rahaliigas, kus koht garanteeritud.

Telekanal B näitab samal ajal mänge UEFA Meistrite liigas, kus on vastamisi klubid, kes ei ole nii atraktiivsete koosseisude ja piduliku ajalooga. Aga liigas, mis kulgeb sportlike printsiipide järgi.

Kas me läheksime relvile ja eelistaksime põhimõtte pärast telekanali B mängu, teades, et samal ajal ja ühe puldiklõpsu kaugusel toimub tegelikult midagi, mis on tegelikult selle valdkonna parim, ägedam ja atraktiivsem?

Olgem ausad, ka Eesti telepublik on harjunud Messi ja Ronaldoga, s.t parimatega parimatest. Ja sealt sammu tagasi astuda on jube raske.

Paralleel korvpallist. Me võime ju olla tigedad ja nördinud, et NBA ja Euroliiga ütlevad FIBA-le, kuidas asjad käivad, ja mitte vastupidi. Aga olgem ausad: me oleme harjunud sellega, et kossukoondiste parimas koosseisus kokkusaamine valikmängudeks on ...suht lootusetu üritus. Ja me oleme sellega leppinud.

Aga me vaatame NBA-d ja Euroliigat edasi, sest see on äge asi ja me oleme harjunud parimaga. Vaatame CSKA vs Fenerbache ega mõtle selle juures, et sama liiga Baskonia ei lase Sander Raiestet appi meie koondisele. Kui oled parimas liigas, siis koondises oled heal juhul ainult suvekuudel. Aga me vaatame Euroliigat edasi, sest meie organism vajab võimalikest parimat korvpalli. Kangeimat doosi, kui soovite.

Jalgpalli Superliiga kiirsurm andis meile teada, et kõike siiski raha eest ei osta ja mingid olulised põhimõttelised asjad jäid paika. Mul on selle üle väga hea meel.

Aga ikkagi: TV X, kolmapäeva õhtu, kell 22.00. Superliiga 3. voor, Barcelona – Manchester United. Kas jätaksite vaatamata?