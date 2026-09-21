Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il kahel korral esikümnesse

Hispaanias La Lineas toimunud rannasprindi Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Liisa-Maria Lääne (Tallinna sõudeklubi) naiste ühepaadil ning Rosa Polly Davis Thomson ja Marcus Viks (mõlemad Pärnu Sõudeklubi) segapaarisaerulisel kahepaadil üheksandad kohad.

Täiskasvanute seas oli võistlustules ka Robin Hunt (Pärnu Sõudeklubi), kes sai meeste ühepaadil 14. koha. Kõik kolm Eesti täiskasvanute paatkonda jõudsid väljalangemissõitudesse, vahendab sõudeliit.

Lisaks täiskasvanutele käisid stardis Marten Ollino (Pärnu sõudeklubi) noormeeste ühepaadil ning Nele Lohk ja Steven Runin (mõlemad Pärnu sõudeklubi) alla 19-aastaste segapaarisaerulisel kahepaadil.

Meresõudmise koondise peatreeneri Elar Jaaksoni hinnangul kinnitasid väikesed vahed, et Eesti sportlased suudavad rahvusvahelisel tasemel järjest konkurentsivõimelisemalt sõita. "Kui vaadata sõitude vahesid maailma tippudega, siis oleme astunud ühe sammu neile lähemale. Samas näitas võistlus selgelt ka seda, mille kallal peame veel töötama," rääkis Jaakson.

"Noortel tulid sõidud samuti hästi välja. Kiirust ja võimekust on, kuid otsustavates sõitudes andis veel tunda rahvusvaheliste võistluste kogemuse vähesus. Järgmine samm on õppida sellistes sõitudes oma võimalusi veel paremini realiseerima," sõnas Jaakson.