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Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpall

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile.

Pärnu korvpalliklubi alustab Eesti meeskondadest esimesena eurosarja mängudega, kui FIBA Euroopa karikasarja eelringis kohtutakse esmalt võõrsil ja siis kodus Bakuu Neftšiga. Esmaspäeval alustati reisi Aserbaidžaani, sama vastane kuulus mullu Kalev/Cramoga eurosarja ühte alagruppi.

"Eks võistkond on muutunud võrreldes sellega, mis oli eelmisel aastal Kalev/Cramo vastu. Võistkonnas on ikka hunnik ameeriklasi, üks serblane ja siis kohalikud. Individuaalselt päris tugev võistkond ja lihtsat vastast ei ole sealt oodata. Oleme valmistunud ja ootused on ikka pääseda põhiturniirile," lausus peatreener Kristjan Evart ERR-ile.

Evarti hinnangul pakub eurosari mängijatele hea väljakutse ja mitmed välismaalased liitusid klubiga ka soovist mängida eurosarjas. Pärnu meeskond on harjutanud koos natuke üle kuu aja. Kolme-aastase pausi järel on klubis tagasi vahepeal Kalev/Cramos ja Leedus mänginud 29-aastane Mihkel Kirves.

"Pärnu ei ole ammu medalit saanud. Tingimused ja kõik sai hea ja oli täiskompott minu jaoks – olla perega tagasi Pärnus on väga tore. Selline hea kompott on kokku saanud. Lähme tulemust tegema ja medalit võitma Eestis ja Eesti-Läti liigas," ütles Kirves.

Mitme Eesti noore kõrval on Pärnu klubiga liitunud viis välismängijat USA-st, Ukrainast, Soomest, Lätist ja Gruusiast. Eelmisest hooajast on jäänud kolm mängijat. "Positsioonid on meil hästi täidetud, on kogemust ja on ka väga noori mehi. Ma usun, et just noortele on see võistkond kindlasti väga arendav," märkis Evart.

Evarti sõnul on soov ületada eelmise aasta tulemused ja võita Eesti meistrivõistlustelt medal. "Eesti-Läti liigas sõltub kui hästi meie mängime, aga seal on tase ka nii kõrgeks läinud, et ega see lihtne ülesanne ei ole. Aga eesmärgid peavad kõrged olema," ütles ta.

Eurosarja eelringi kodumängu võõrustab Pärnu meeskond 30. septembril.

Toimetaja: Henrik Laever

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