UEFA reform on Meistrite liigat ja kogu tippjalgpalli põhjalikult muutmas

Agnelli rääkis emaspäevase ECA üldkoosoleku järel reporteritele, et Euroopa tippklubid on Euroopa jalgpalliliidu UEFA-ga sõlmimas lepinguid, mis tõmbavad kriipsu peale spekulatsioonidele võimalikust superliigast. Küll on Euroopa tähtsaim klubiturniir Meistrite liiga kardinaalselt muutumas.

UEFA soovib, et alates 2024. aastast osaleks Meistrite liigas senise 32 meeskonna asemel 36 klubi. Niinimetatud Šveitsi süsteemi alusel mängiks iga võistkond kümme kohtumist, kuid konkureeriks teistega ühes suures liigatabelis. Veel on lahtine, kas neli lisakohta läheks suurtele liigadele või pääseks turniirile väiksemate liigade meistrid, ent itaallase kinnitusel jõutakse lähinädalatel kokkuleppele.

"Oleme väga lähedal minu ideaalsele Meistrite liigale. Ma arvan, et Šveitsi süsteem on imeline. See annab selles osalevatele klubidele suurepärased võimalused ja võimaldab play-off-süsteemi, mis on iga turniiri aluseks. Meie [ECA] eesmärk on pikka aega olnud UEFA-ga kompromissi leidmine. Meil olid Alexiga [UEFA presidendi Alexander Ceferiniga] sügisel erimeelsused, sest tahtsime leida õige tasakaalu rahvusvaheliste ja riigisiseste turniiride vahel," rääkis Agnelli.

Agnelli sõnul tahab ta, et kodused jalgpalliturniirid moodustaksid tippklubide hooajast praegusest vähem, umbes kaks kolmandikku. Sellele on vastu vaielnud näiteks Inglismaa kõrgliigaklubid, ent Agnelli sõnul peavad riiklikud kõrgliigad suutma kompromissini jõuda.

"Varem mängiti Meistrite liigas neli mängu rohkem kui praegu [Aastatel 1998-2003 järgnes esimesele alagrupiturniirile veel teinegi alagrupiturniir, näiteks mängis 2003. aasta meister Milan toona 17 kohtumist, kolmandast eelringist alustanud ja poolfinaali jõudnud Inter koguni 18 mängu]. Hea tasakaal oleks üks kolmandik eurosarja ning kaks kolmandikku kodumaiseid turniire. Inglismaal on maksimaalne võimalik mängude arv 53, Saksamaal ja Itaalias 43. Arvame, et 20 klubi ühes liigas on liiga palju," sõnas Agnelli.

UEFA võtab plaani hääletusele oma 20. aprillil toimuval nõukogu koosolekul. Et uus formaat peaks käivituma 2024. aastal, on ECA eesotsas Agnelliga võtnud kavva veel mitmeid teisi tippklubisid puudutavaid muudatusi. Näiteks tahab ta senisel kujul lõpetada UEFA ausa mängu finantsreeglid (FFP) ja on õhku visanud idee USA profiliigades kasutusel olevast palgalimiidist.

Samuti on Agnelli sõnul võimalik, et Meistrite liigas osalevad klubid ei või tulevikus enam üksteiselt mängijaid osta. Üleminekud oleks lubatud ainult alt-üles ja ülevalt-alla suunal, mistõttu kulutaks klubid rohkem aega enda kasvandike arendamisele ja raha nõrgemates liigades mängivate pallurite peale. Seega jääks kolmekohalised üleminekusummad ajalukku.

Ühtlasi tõi Agnelli veel välja, et jalgpall peab noorte vaatajate meelitamiseks välja mõtlema uusi lähenemisi. "Kujutame ette, et kindlate mängude puhul saaks vaataja tellida ainult viimased 15 minutit. Tänaste laste; homsete kulutajate tähelepanuvõime on sootuks erinev sellest, mis oli minul nende vanuses. Golfi puhul on huvitav - kui sedagi - ainult viimase võistluspäeva viimased kuus auku. Sa ei vaata kogu võistlust telerist, välja arvatud juhul, kui oled tulihingeline fänn," tõdes Juventuse esimees.