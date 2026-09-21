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Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele

Võimlemine
VK Rütmika meistriklassi rühm Rebasesabad.
VK Rütmika meistriklassi rühm Rebasesabad. Autor/allikas: Evelin Virnas
Võimlemine

Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaarias toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MM-iga.

Valitsev Eesti meister, Tartu võimlemisklubi Rütmika rühm Rebasesabad on vormi ja karastust kogunud MK-sarjas. Märtsis Armeenia pealinnas Jerevanis peetud MK-etapil saavutasid nad viienda koha 51,750 punktiga. Mais tuldi Prantsusmaal Pariisi lähistel toimunud MK-etapil 53,700 punktiga samuti viiendale kohale. Septembris näidati oskusi Ungaris Budapestis MK-sarja finaalis, kus kahe katse kokkuvõttes saadi kuues koht 52,300 punktiga.

Rebasesabade rühma kuuluvad: Augustiine Tamme, Elisabeth Reinthal, Erin Lemendik, Karina Saealle, Mia Kutkin, Mona Maasikas, Sandra Kutkin, Saskia Treufeldt, Triinu Õun, Maris Sarapuu. Rühma treenerid on Elsa Sinijärv ja Liisel Perlin. Balletitundide juhendaja on Inglismaalt pärit Alexander Germain Drew ja võitluskava autor soomlasest maailma tipptasemel koreograaf Antton Laine.

"Me ei näe maailma sellisena, nagu see on, vaid sellisena, nagu me ise oleme. Peegeldused meie sees on pidevas muutumises. Minevik, hirmud ja unistused kohtuvad ühes hetkes. See kava on teekond sinna, kus tasakaal kohtub kaosega. Kus vaikus ja hingamine loovad ruumi mõistmiseks. Ring sulgub seal, kus kõik algas. Aga me ei ole enam endised," nii kirjeldab rühm oma tänavust huvitavat võistluskava "Hingepeeglid."   

Nüüd seisavad ees tiitlivõistlused. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 15.-18. oktoobrini Bulgaaria linnas Samkovis. Hooaja krooniks on aga 23.- 27. novembrini Jaapanis Osakas korraldatavad maailmameistrivõistlused.

"Oleme noored, kuid juba üsna staažikad sportlased. Meil on CV-s ca 10 kuni 15 aastat võimlemistreeninguid. See tähendab kusagil 3000 treeningut ja 9000 ühist tundi saalis ja sadu kohalikke ning rahvusvahelisi võistluseid. Kokku liidetuna on see päris palju tööd ühiste eesmärkide nimel," kirjeldab rühm oma koormust ja kutsub fänne toetama nende teekonda MM-ile Jaapanisse.

Enne MM-i korraldatakse Tartus avatud treening, et rahvas saaks rühma tehtud tööd oma silmaga näha ja luua kontrollkatseks võistluspinget.

Kaks aastat tagasi oli rühmvõimlemise MM Tartus, kus Rütmika rühm Siidisabad võitis täismaja ees pronksi ja lõpetas pika ühise teekonna ning teatepulga võttis üle klubi juunioride seast välja kasvanud Rebasesabade rühm. Mullu olid nad täiskasvanute konkurentsis debüteerides EM-il viiendad ja MM-il kuuendad.

Mõlemaks selle hooaja tiitlivõistluseks valmistub ka Rütmika klubi juunioride rühm, kes sai MK-finaalis samuti kuuenda koha. Mitmel tasandil ja väga erinevas vanuses enam kui 300 võimlejat ühendava VK Rütmika treeningud toimuvad Tartus ja Otepääl.

Toimetaja: Henrik Laever

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