Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma

Kaido Höövelsoni ehk Baruto toel on Jaapani profiliigasse teed rajamas järjekorras teine Eesti sumomaadleja. Baruto hinnangul on profisumo paari aastakümnega oluliselt muutunud.

Möödunud nädalal sai kinnitust, et 2013. aastal karjääri lõpetanud Kaido Höövelsoni järel on Eesti sumomaailm saanud endale Jaapani profiliiga tasemel lisa. 19-aastane Anatoli Zadorožnõi on Baruto abil jõudnud Jaapani profiliigasse.

"Ta on selline sportlik poiss. Kümme aastat sumo teinud, maadlust teinud, judot teinud. Ma enda rolli väga üle ei tähtsustaks. Mul olid need võimalused lihtsalt Jaapanis ja oma kontaktide kaudu Anatolil tekkis võimalus," selgitas Höövelson ERR-ile.

"Igas klubis võib olla üks välismaalane ehk siis umbes 48 välismaalast kokku. Aga see järjekord, konkurents on väga tihe. Mongoollasi on seal paarsada tükki järjekorras. Mina sain nende vahele, tänu minu endisele konkurendile," lisas ta.

Höövelsoni sõnul astub noor Eesti maadleja karmi maailma. "Ma olen alati Anatolile öelnud, et sa võid rääkida emaga, sa võid rääkida oma esimese treeneriga, ükskõik kellega, aga sinust saan aru ainult mina," märkis Höövelson.

Profisumo on Höövelsoni hinnangul aegade populaarseim, kuid maadlejaid jääb vähemaks. "Kui minu ajal oli üle tuhande maadleja, siis nüüd, 20 aastat hiljem on neid alla 600. Neid, kes tahaksid saada profisumo maadlejaks, neid jääb aina vähemaks nende askeetlikute tingimuste ja elustiili pärast. Tingimused lähevad natuke vähehaaval paremuse poole. Tase siiski langeb. Siin ülemaailmselt räägime ikkagi lumehelbekese ajastust ja nii edasi. Tingimused on läinud spa-laadseks vaikselt."

Ungaris toimunud Euroopa noorte meistrivõistlustelt naasnud koondis näitab, et järelkasvu Eestis jagub. "Viis esikohta, kaks teist kohta ja kuus kolmandat kohta. Järelkasvu on ja noortele on huvitav. Sumo ei ole nii tehniline ala. Seda on hea jälgida, lihtsate reeglitega."

Värskelt Euroopa Sumoföderatsiooni asepresideniks valitud Höövelsoni jaoks on eesmärgiks viia sumo olümpiale.