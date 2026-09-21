Eesti naiskond sai maleolümpial seljavõidu, meeskond oli raskustes

Naiskond koosseisus Mai Narva, Margareth Olde, Sofia Blokhin ja Grete Olde saavutas teise järjestikuse 4:0 võidu. Kui pühapäeval saadi kuiv võit Araabia Ühendemiraatide koondise üle, siis esmaspäeval alistati sama kindlalt Portugali koondis.

Kuue vooru järel on Eesti naiskonnal kirjas neli võitu, üks viik ja üks kaotus. Turniiritabelis paiknetakse üheksa punktiga 15. kohal.

Vabakategooria turniiril tuli Eesti meeskonnal koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Siroš, Meelis Kanep ja Dion Krivenko tunnistada Slovakkia 4:0 paremust. Eesti meeskonna arvel on hetkel kolm võitu, üks viik ja kaks kaotust ning turniiritabelis asetsetakse seitsme punktiga 73. kohal.

Teisipäeval on maleolümpial puhkepäev. Turniir kestab kuni 27. septembrini.