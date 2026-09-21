Hispaania jalgpalliliit premeeris de la Fuentet pika lepinguga

RFEF-i juhatus kiitis lepingu pikendamise esmaspäeval heaks ühehäälselt. Uue lepingu järgi on 65-aastane de la Fuente ametis 2030. aasta MM-finaalturniiril, mida Hispaania korraldab koos Portugali ja Marokoga, ning 2028. ja 2032. aasta EM-finaalturniiridel.

"Me räägime Hispaania rahvuskoondise ajaloo kõige auhinnatumast treenerist. Pärast 14 aastat meie juures on Luis de la Fuente ära teeninud pikaajalise kindlustunde," kommenteeris RFEF-i president Rafael Louzan.

De la Fuente asus Hispaania koondise etteotsa 2022. aastal. Kaks aastat tagasi tüüris ta Hispaania neljandat korda Euroopa meistriks ja tänavu suvel teist korda maailmameistriks. Enne meeste rahvuskoondise peatreeneriks saamist juhendas de la Fuente pikki aastaid erinevaid Hispaania noortekoondiseid.