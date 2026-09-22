Neel ja Olmos kaotasid Singapuris esimeses ringis

Neel ja Olmos kaotasid tasavägise matši järel tabelisse neljanda asetuse teeninud paarile Kristina Mladenovic (Prantsusmaa) - Aleksandra Panova (-) 4:6, 6:4, 8:10.

Esimeses setis juhiti 4:2, aga seejärel kaotati kaks oma servigeimi järjest. Otsustav sett kulges tasavägiselt, aga Mladenovicil ja Panoval õnnestus realiseerida kohe esimene tekkinud matšpall.

Viimati mängisid Neel ja Olmos USA lahtistel, kus jõudsid kolmandasse ringi ehk kaheksandikfinaali.