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Neel ja Olmos kaotasid Singapuris esimeses ringis

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos piirdusid Singapuris toimuval WTA 500 taseme turniiril paarismängu avaringiga.

Neel ja Olmos kaotasid tasavägise matši järel tabelisse neljanda asetuse teeninud paarile Kristina Mladenovic (Prantsusmaa) - Aleksandra Panova (-) 4:6, 6:4, 8:10.

Esimeses setis juhiti 4:2, aga seejärel kaotati kaks oma servigeimi järjest. Otsustav sett kulges tasavägiselt, aga Mladenovicil ja Panoval õnnestus realiseerida kohe esimene tekkinud matšpall.

Viimati mängisid Neel ja Olmos USA lahtistel, kus jõudsid kolmandasse ringi ehk kaheksandikfinaali.

Toimetaja: Siim Boikov

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