Superliigat plaanivad tippklubid avalikustasid uue võistlussarja detailid

Superliiga initsiatiiv, millele on hetkel alla kirjutanud 12 asutajaklubi – AC Milan, Arsenal, Madridi Atletico, Chelsea, Barcelona, Milano Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Madridi Real ja Tottenham Hotspur – saaks plaanide kohaselt sisuliselt asendama praegust Meistrite liigat. Asutajaliikmete sõnul liitub uue kesknädalase võistlussarjaga selle esimeseks hooajaks eeldatavasti veel kolm meeskonda.

Uues liigas saaks sarnaselt Inglismaa, Hispaania ja Itaalia kõrgliigadele kokku osalema 20 klubi. 15 asutajaliikme osalus oleks iga-aastaselt garanteeritud, kuid ülejäänud viis meeskonda kvalifitseeruks oma eelmise hooaja soorituste põhjal. Superliiga klubide visiooni kohaselt jätkaksid nad paralleelselt võistlemist ka enda kohalikel meistrivõistlustel.

Superliiga hooaeg algaks augustis, mil meeskonnad jaotataks kahte kümneliikmelisse alagruppi, kus mängitaks kodus-võõrsil süsteemis. Kummagi alagrupi kolm paremat tagaksid automaatselt koha veerandfinaalis, neljandal ja viiendal positsioonil lõpetavad meeskonnad jätkaksid aga play-off'ides, et selgitada viimased veerandfinalistid. Kodus-võõrsil süsteemiga väljalangemismängud kulmineeruks maikuus neutraalsel väljakul peetava finaaliga.

12 klubi sõnul on liiga loomise ajendiks soov tagada finantsstabiilsus ning tippklubide ja -mängijate regulaarne mõõduvõtt. Meeskondade sõnul on koroonaviiruse pandeemia muutnud Euroopa jalgpalli praeguse majandusmudeli senisest veelgi ebastabiilsemaks, mistõttu soovitakse luua uus võistlussari, mis garanteeriks suurema ja stabiilsema tuluallika.

UEFA plaanib sanktsioone

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA avaldas pühapäeval koos Inglismaa, Hispaania ja Itaalia alaliitude ning kõrgliigadega teate, milles hoiatab suurklubisid karmilt Euroopa superliigaga liitumise eest.

"Oleme teadlikud, et mõned Inglismaa, Hispaania ja Itaalia jalgpalliklubid planeerivad avalikkust teavitada suletud superliiga loomisest. Kui see peaks juhtuma, tahame veelkord kinnitada, et meie - UEFA, Inglismaa, Hispaania ja Itaalia alaliidud ning kõrgliigad, kuid ka [rahvusvaheline jalgpalliliit] FIFA ja kõik meie liikmesriigid - jätkame ühist võitlust selle selle küünilise projekti vastu," teatas organisatsioon pühapäeval.

"Kaalume kõiki meie võimuses olevaid meetmeid, nii õiguslikke kui sportlikke, et seda ära hoida. Jalgpall põhineb avatud võistlustel ja sportlikel põhimõtetel, teistmoodi ei saa see olla. Nagu on eelnevalt öelnud FIFA - kõnealused klubid saavad võistluskeelu kõigilt kodustelt ja rahvusvahelistelt turniiridelt ja nende mängijatelt võidakse võtta võimalus esindada oma rahvuskoondist," lisati teates.

Superliiga plaani on kritiseerinud mitmed fännirühmitused, samuti ka Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson. "Planeeritav Euroopa superliiga teeks jalgpallile palju kahju," lausus Johnson sotsiaalmeedias. "Osalevad klubid peavad enne järgmiste sammude tegemist astuma dialoogi oma fännide ja laiema jalgpalliüldsusega."