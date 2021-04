Euroopa superliiga loomine on lõpusirgel, UEFA planeerib karme sanktsioone

Pühapäeval selgus, et planeeritava superliigaga on nõustunud liituma Inglismaa klubid Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ja Tottenham, Hispaania klubid Madridi Real, Barcelona ja Madridi Atletico ning Itaalia klubid Torino Juventus, AC Milan ja Milano Inter. Superliigast on esialgu keeldunud kõik Saksamaa meeskonnad, samuti Pariisi Saint-Germain ja Manchester City.

Itaalia kõrgliiga Serie A kuulutas pühapäeval välja erakorralise juhatuse koosoleku. Reutersi sõnul on superliigaga lähedalt seotud voogedastusega tegelev platvorm DAZN, Itaalia ajaleht Corriere dello Sport kirjutab, et DAZN on 16-meeskonnalise liiga viimaseid detaile silunud juba pikemat aega.

"Oleme teadlikud, et mõned Inglismaa, Hispaania ja Itaalia jalgpalliklubid planeerivad avalikkust teavitada suletud superliiga loomisest. Kui see peaks juhtuma, tahame veelkord kinnitada, et meie - UEFA, Inglismaa, Hispaania ja Itaalia alaliidud ning kõrgliigad, kuid ka [rahvusvaheline jalgpalliliit] FIFA ja kõik meie liikmesriigid - jätkame ühist võitlust selle selle küünilise projekti vastu," teatas organisatsioon pühapäeval.

"Kaalume kõiki meie võimuses olevaid meetmeid, nii õiguslikke kui sportlikke, et seda ära hoida. Jalgpall põhineb avatud võistlustel ja sportlikel põhimõtetel, teistmoodi ei saa see olla. Nagu on eelnevalt öelnud FIFA - kõnealused klubid saavad võistluskeelu kõigilt kodustelt ja rahvusvahelistelt turniiridelt ja nende mängijatelt võidakse võtta võimalus esindada oma rahvuskoondist," lisati teates.